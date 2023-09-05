新創企業進駐創新園數據中心　業務擴展至新加坡、澳洲

香港近年一直大力推展數碼經濟，鼓勵數據研究以及技術發展。位於將軍澳的創新園數據中心為租戶提供各種支援例如，獲得早期投資、技術、業務擴展等。有新創公司完成科學園的培育計劃後選擇進駐中心持續擴展業務，有公司聯合創辦人指，中心有不同的創科公司有助大家合作。



部分完成科學園的培育計劃的新創公司進駐將軍澳創新園數據中心，繼續擴展業務。藍點子（Blue Pin）在2019年加入科學園的培育計劃，透過計劃研發智能酒店解決方案，可應用於客服機械人中的軟件。公司聯合創辦人及行政總裁梁仲明表示，研發此軟件是因為眼見平時酒店大堂會出現人龍，因為希望能研發軟件讓入住者自助辦理入住手續，減低入住者排隊的時間更可令酒店員工可專注於服務工作上。他表示，現時全球超過30間酒店使用此解決方案，其中約10間為香港酒店，未來亦會有澳門、內地等地的酒店使用此軟件。除了自助辦理入住系統外，藍點子亦研發了智慧酒店文檔管理系統，希望令前台工作達到「無紙化」。

梁仲明指，由科學園開始計劃到創新園數據中心繼續擴展，令他增加對科學園的歸屬感，「我哋做創科會有歸屬感，令創科可以更加鞏固。」他又指，中心內有不同的新創公司，讓他們可以互相合作、交流，達致雙贏。

梁仲明指，由科學園開始計劃到創新園數據中心繼續擴展，令他增加對科學園的歸屬感。（歐嘉樂攝）

集智坊（Datax）為一間香港AI 解決方案供應商，2020年在科學園的培育計劃畢業後進駐創新園數據中心。集智坊其中一個貨品為多語言自動語音識別方案，使用者只要把影片或錄識輸入系統，AI 就會自動生成書面語字幕或文字稿，準確度達95%。客戶總監指，現時香港有200多個媒體公司或內容創作者正使用此軟件。除了廣東話外，系統亦能識別英文、普通等語言。除了多語言自動語音識別方案外，集智坊亦有可處理包含手寫文件的OCR AI 方案，軟件會辨識手寫字再將其轉化成電子檔案，有政府部門以及銀行使用此軟件。

水耕細作自2018年起成立，研發全環控智能移動水耕種植機，致力於推動去中心化以及數據化農業。公司會先在技術中心透過水耕各農作以取得該農作物最適合耕種的溫度、水份、濕度、光度等數據。當使用者取得水耕種植機後，公司會遙距監控以及控制每座機內的環境數據，令使用者在不用動手的情況下獲得最新鮮的農作物。

水耕細作聯合創辦人以及首席賦能官麥嘉晉指，水耕細作現時有與酒店、超級市場、餐廳等合作，現時數據庫有超過150種蔬菜可供客人選擇。

水耕細作聯合創辦人以及首席賦能官麥嘉晉指，水耕細作現時有與酒店、超級市場、餐廳等合作，現時數據庫有超過150種蔬菜可供客人選擇。（歐嘉樂攝）

Spaceship 於 2019 年成立，打造物流和供應鏈智能管理系統，為電子商戶以及客人提供服務。聯合創辦人兼行政總裁林煥枝表示，觀察到香港人普遍只會使用郵局寄以及收郵寄，甚少使用海外海外物流服務。Spaceship的系統可讓使用者登入後比較 DHL, FedEx, UPS 等國際及本地物流服務報價，以節省物流成本。除此之外，Spaceship 亦為電子商戶提供服務，系統會就寄出貨品的種類、地點等因素為商家選擇最佳物流公司。林煥枝指，公司成立時只有五位員工，現已急速發展成50多人公司，未來有望將業務擴展至新加坡、日本等地。