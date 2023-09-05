兩宗密室煮食一氧化碳中毒　機電署查出因加裝「節能環」引致

機電署早前接獲衞生署通報兩宗涉及使用氣體煮食爐的一氧化碳中毒個案，兩個涉事煮食爐均加裝了通常稱為「節能環」的非原廠配件，實驗所測試發現，當煮食爐使用「節能環」時，排出的一氧化碳明顯增加，呼籲市民停用氣體煮食爐的「節能環」。



機電署將涉事的「節能環」交由實驗所進行測試發現，當煮食爐使用「節能環」時，排出的一氧化碳會明顯增加。（政府新聞處）

成因室內空氣不流通 調查揭兩家庭均加裝節能環

機電署早前接獲衞生署通報兩宗涉及使用氣體煮食爐的一氧化碳中毒個案，並到場調查，事件成因為室內空氣不流通引致。而兩個涉事煮食爐均加裝了「節能環」的非原廠配件，以節省能源。

「節能環」無節能效果 反增加一氧化碳排出

機電署將涉事的「節能環」交由實驗所進行測試發現，當煮食爐使用「節能環」時，排出的一氧化碳會明顯增加，大幅超出「住宅式氣體用具基本安全評估」的安全標準上限，亦沒有節能的效果。機電署收到相關測試結果後，隨即聯同海關人員巡查全港多區的店舖。

機電署呼籲市民使用氣體煮食爐時必須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啓，以便有足夠的空氣流通，並且不應在煮食爐加裝或使用「節能環」等非爐具生產商供應的原廠配件。

機電署收到相關測試結果後，隨即聯同海關人員巡查全港多區的店鋪。（政府新聞處）

呼籲如發現有關「節能環」可向海關舉報

署方指根據《消費品安全條例》，任何人不得進口、製造或供應消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁一年，而其後各次定罪最高可被罰款50萬元及監禁兩年。市民如發現有關「節能環」，可透過海關24小時熱線2545 6182、電郵（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格作出舉報。