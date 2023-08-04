世大運｜張家朗首奪世大金牌　楊潤雄及浸大校長異口同聲：振奮

張家朗在成都世界大學生運動會男子花劍準決賽殺入決賽，並於決賽以15：12擊敗法國劍手Pierre LOISEL，奪得個人首面世大運金牌。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示非常振奮，「這已經是我們代表團第三面金牌」；張家朗現於浸會大學修讀體育及康樂管理文學士課程，校長衞炳江也說他的傑出表現令人振奮。



世大運男花個人賽，港隊派出4人參賽，左起：吳諾弘、張家朗、蔡俊彥、李逸朗。（香港大專體育協會）

港隊累計增至三面金牌

世大運男子花劍共有68人參賽，先分成10組打小組賽，當中50人進入淘汰賽。港隊派出張家朗、蔡俊彥、吳諾弘和李逸朗出戰，世界排名第7的張家朗列頭號種子，世界排名23的蔡俊彥則是2號種子。

張家朗擊敗蔡俊彥殺入決賽，遇上法國的LOISEL，最終他以15：12擊敗對手，個人首奪世大金牌，這也是港隊今屆第三金。

楊潤雄：這一屆我們豐收

楊潤雄晚上在Facebook撰文說：「今日又傳來喜訊，張家朗拿到花劍個人賽金牌，這已經是我們代表團第三面金牌，我們非常振奮。成都大運會還有數天才閉幕，我相信還有機會取得獎牌，這一屆我們豐收。」

他表示，7月中在授旗儀式上說過，兩年一度的世大運會是一項既重要又富意義的國際大賽，香港運動員可以與各地好手切磋比試、互相啓發以及增進交流。「現時看來，他們這幾年的努力換來好成績，我祝願香港運動員盡展所長，取得輝煌。」

浸大衞炳江：張家朗為浸大社群樹立傑出榜樣

浸大衷心祝賀張家朗奪男子個人花劍決賽金牌。校長衞炳江指張家朗的傑出表現令人振奮：「整個大學社群對於家朗代表浸大，於今天勇奪男子個人花劍金牌的出色表現感到振奮。」

衞炳江表示，張家朗能夠有出色的表現，有賴他對於劍擊運動的投入和熱情。「他為浸大社群樹立了傑出的榜樣，激勵我們追求卓越。」張家朗獲浸大優才運動員入學計劃頒發獎學金，現就讀浸大體育及康樂管理文學士課程。