安達臣道冧天秤｜屋宇署正式起訴四公司和四人　涉9項控罪

屋宇署發言人今(6日) 表示，署方已完成調查去年九月七日在秀茂坪安達臣道一個建築地盤冧天秤事故，經調查決定向4間公司及4人，提出合共9項控罪，明年1月30日在觀塘裁判法院聆訊。



屋宇署發言人表示，署方已完成調查去年9月7日在秀茂坪安達臣道一個建築地盤發生的冧天秤事故。涉事天秤由一座以焊接及螺栓接合而成的鋼支撐底座所承托，並安裝在有關建築物的永久性鋼筋混凝土結構上。

署方指，調查結果顯示，事發時該鋼支撐底座的組件焊接位置斷裂，導致整台天秤倒塌。事件中，3名員工死亡、6名員工受傷，署方今日(6日)決定向4間公司和4名個別人士提出合共9項檢控，其中包括該等工程直接有關的註冊一般建築承建商、註冊一般建築承建商的獲授權簽署人、與該事件直接有關的分判商和與該事件直接有關的個別人士，聆訊定於下年1月30日進行。

暫停在認可名冊內兩間涉事承建商所有工務工程類別的投標資格

除按相關法例作出檢控外，發展局已分別暫停兩間涉事承建商所有工務工程類別的投標資格，直至2023年12月31日及2023年10月16日。發展局會根據現行規管機制，在收到相關的調查報告後安排召開研訊，並會按承建商在事故中所承擔的責任考慮採取進一步行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從認可名冊內除名。

另外，就此個案而言，涉事的一般承建商的註冊已在2023年4月屆滿。由於該承建商涉及地盤死亡的勞工安全事故，儘管其未被定罪，根據屋宇署早前引入的強化安排，屋宇署仍會轉交其註冊續期申請予承建商註冊事務委員會進行面試及評審。屋宇署會考慮承建商註冊事務委員會的建議以決定是否接受或拒絕有關申請，以及即使接受其申請是否需要施加額外條件。