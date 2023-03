安達臣道奪命工傷｜好爸爸離世孤寡徬徨　長子應考DSE恐影響心情

安達臣道興建中的安秀苑地盤,昨日(21日)發生奪命工業意外,52歲男工人朱二森在15樓清理廢料時,意外直墮1樓平台,送院後不治。今日(22日)死者遺孀朱太到富山公眾殮房認屍,一度傷心過度暈倒。朱太妹妹馮女士接受《香港01》訪問時指,姐夫是好丈夫好爸爸,又是家中經濟支柱,突然撒手塵寰,令胞姊傷心欲絕,昨日已多次暈倒。馮又指,胞姊兩名兒子仍然在學,長子下星期更要應考DSE,事件嚴重影響其應試心情。她直言胞姊一家生活拮据,希望有心人能給予支持。



死者遺孀朱太今(22日)到富山公眾殮房認屍。(蔡正邦攝)

朱太的妹妹馮女士受訪時指,胞姊與姐夫結婚多年,育有兩名分別17歲和12歲的兒子,一家四口輪候公屋多年仍未上樓,過去一直租住劏房,每月租金約9000元。她指,胞姊有高血壓,加上雙腳關節變形,經常腳腫,無法長時間工作,只能在便利店做兼職,賺取數千元幫補家計,惟近半年幾乎零收入,所以要由姐夫肩負起養家的重擔。

她坦言,姐夫在疫情期間因開工不足,根本無法儲錢,可謂「手停口停」;即使復常後姐夫薪金有2萬多元,但要繳付劏房租金,又要支付約5000元聘請看護照料在內地居住、行動不便的父親,以及經濟支援女方父母,所以生活拮据。

她續指,胞姊兩名兒子仍然在學,長子下星期即將應考DSE,他成績優異,或有機會考入大學;而幼子剛考完呈分試,下年將升讀中一,屆時二人的學費及書簿雜費支出將會大增。姐夫突然撒手塵寰,令胞姊頓失依靠,全家相當徬徨。她指,胞姊昨日情緒太激動,已多次暈倒,兩名姪兒極為傷心,她擔心事件會影響姪兒應考DSE的心情。

她指姐夫勤力,來港多年一直在地盤工作,自力更生;又形容姐夫是個好丈夫好爸爸,即使工作再辛苦,星期六日放也會帶兩名兒子去游水或釣魚,大時大節亦不怕辛苦,會在家庭聚會中親自下廚,讓親友品嘗美食,「佢份人好好,唔會發火,唔會發脾氣,亦唔介意辛苦」。

馮坦言,公司昨晚有派員到胞姊家中商量恩恤金及賠償等問題,但胞姊情緒不穩,又不熟悉相關問題,故未能處理。但她直言胞姊一家頓失經濟支柱,生活恐有困難,希望有心人能給予支持。

工業傷亡權益會為朱二森的家人籌款,希望可以支援朱二森的殮葬費及家屬日後生治費。捐款途徑如下:

1. 直接存入朱太戶口(經此途徑捐款將不會獲發收據)

.東亞銀行帳戶:526104087645

.帳戶名稱:馮玉冰

2. 經工權會轉交善款(可獲發捐款收據)

.恆生銀行帳戶:295-421903-003

.帳戶名稱:工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

.工權會提醒善心人拍攝入數紙(或將電子銀行轉帳畫面截圖)後,註明【捐款朱二森家屬】,並連同捐款人全名,發送WhatsApp訊息至6996 6214,以便跟進。

3. 郵寄支票或親赴工權會會址捐款

.地址:藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F

.如親赴工權會會址,可以現金捐款;若使用支票捐款,支票抬頭請參考上述工權會帳戶名稱,並郵寄或親身交至工權會。隨票請註明【捐款朱二森家屬】,並附捐款人全名及聯絡電話,以便跟進。

如就捐款事宜有進一步查詢,可致電2366 5965聯絡工權會。