安達臣道奪命工傷｜好爸爸離世孤寡徬徨　長子應考DSE恐影響心情

安達臣道興建中的安秀苑地盤，昨日（21日）發生奪命工業意外，52歲男工人朱二森在15樓清理廢料時，意外直墮1樓平台，送院後不治。今日（22日）死者遺孀朱太到富山公眾殮房認屍，一度傷心過度暈倒。朱太妹妹馮女士接受《香港01》訪問時指，姐夫是好丈夫好爸爸，又是家中經濟支柱，突然撒手塵寰，令胞姊傷心欲絕，昨日已多次暈倒。馮又指，胞姊兩名兒子仍然在學，長子下星期更要應考DSE，事件嚴重影響其應試心情。她直言胞姊一家生活拮据，希望有心人能給予支持。



死者遺孀朱太今（22日）到富山公眾殮房認屍。（蔡正邦攝）

朱太的妹妹馮女士受訪時指，胞姊與姐夫結婚多年，育有兩名分別17歲和12歲的兒子，一家四口輪候公屋多年仍未上樓，過去一直租住劏房，每月租金約9000元。她指，胞姊有高血壓，加上雙腳關節變形，經常腳腫，無法長時間工作，只能在便利店做兼職，賺取數千元幫補家計，惟近半年幾乎零收入，所以要由姐夫肩負起養家的重擔。

她坦言，姐夫在疫情期間因開工不足，根本無法儲錢，可謂「手停口停」；即使復常後姐夫薪金有2萬多元，但要繳付劏房租金，又要支付約5000元聘請看護照料在內地居住、行動不便的父親，以及經濟支援女方父母，所以生活拮据。

她續指，胞姊兩名兒子仍然在學，長子下星期即將應考DSE，他成績優異，或有機會考入大學；而幼子剛考完呈分試，下年將升讀中一，屆時二人的學費及書簿雜費支出將會大增。姐夫突然撒手塵寰，令胞姊頓失依靠，全家相當徬徨。她指，胞姊昨日情緒太激動，已多次暈倒，兩名姪兒極為傷心，她擔心事件會影響姪兒應考DSE的心情。

她指姐夫勤力，來港多年一直在地盤工作，自力更生；又形容姐夫是個好丈夫好爸爸，即使工作再辛苦，星期六日放也會帶兩名兒子去游水或釣魚，大時大節亦不怕辛苦，會在家庭聚會中親自下廚，讓親友品嘗美食，「佢份人好好，唔會發火，唔會發脾氣，亦唔介意辛苦」。

馮坦言，公司昨晚有派員到胞姊家中商量恩恤金及賠償等問題，但胞姊情緒不穩，又不熟悉相關問題，故未能處理。但她直言胞姊一家頓失經濟支柱，生活恐有困難，希望有心人能給予支持。

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工業傷亡權益會為朱二森的家人籌款，希望可以支援朱二森的殮葬費及家屬日後生治費。捐款途徑如下：

1. 直接存入朱太戶口（經此途徑捐款將不會獲發收據）

．東亞銀行帳戶：526104087645

．帳戶名稱：馮玉冰

2. 經工權會轉交善款（可獲發捐款收據）

．恆生銀行帳戶：295-421903-003

．帳戶名稱：工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

．工權會提醒善心人拍攝入數紙（或將電子銀行轉帳畫面截圖）後，註明【捐款朱二森家屬】，並連同捐款人全名，發送WhatsApp訊息至6996 6214，以便跟進。

3. 郵寄支票或親赴工權會會址捐款

．地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

．如親赴工權會會址，可以現金捐款；若使用支票捐款，支票抬頭請參考上述工權會帳戶名稱，並郵寄或親身交至工權會。隨票請註明【捐款朱二森家屬】，並附捐款人全名及聯絡電話，以便跟進。

如就捐款事宜有進一步查詢，可致電2366 5965聯絡工權會。