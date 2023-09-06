香港夜繽紛｜新地商場周末及大節日營業至凌晨0時　派千張$1戲票

新鴻基地產今晚（9日）公布，因應政府復辦闊別五年的國慶煙花匯演，並即將推出夜市「活起來、動起來」主題活動，決定由9月15日起，周末及大型節日延長多區商場營業時間至凌晨0時，並於8時後消費200元可享免費泊車4小時，以及大派逾千張1元電影票，表明「齊齊開心撐夜經濟」。



新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，新地商場會積極回應政府重振夜經濟計劃，以精彩活動互動購物體驗及多重優惠帶動夜市，期望拉動大灣區即日來回及過夜旅客來港渡假，互相對流，有起動作用。

她表示，新地在觀塘apm過往有搞夜市經驗，8月底率先試水，延長七日書展到11點，年輕人紛紛捧場，人流暢旺，書商生意即時增加5%，效果比預期好。因此新地加碼吹谷夜間活動，包括電影首映禮兼夜場睇戲、女團唱跳晚會、歌手周末連環唱、主題文化藝術展覽、派對及市集、國慶美食大笪地等，努力谷起夜市經濟。

消費滿100元 即可以1元換購夜場電影戲票一張

新地表示，於9月15日起，多區商場將於周末及大型節日營業至凌晨0時；免費泊車優惠延至多區，顧客於晚上8時後在場內憑200元消費，可享額外4小時免費泊車優惠。

指定商場將大派1元夜場電影戲票。顧客在場內消費滿100元，即可以1元票價換取即日場內電影院，指定午夜場戲票1張或指定電影換票證1張，數量有限，換完即止。新地希望藉此吸引港人留港消費、大灣區旅客、旅客訪港，雙動力激活香港夜經濟。

向內地旅客派萬張100元購物及美食現金券

針對大灣區即日來回、渡夜旅客在小黃金周訪港，新地商場將透過內地熱門手機平台如攜程、大眾點評，免費大派過萬張100元購物及美食現金券，力谷大灣區旅客來港消費，推動本港零售不夜天。