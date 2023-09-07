杭州亞運｜康文署36個體育館設亞運直播區　讓市民為健兒打氣

杭州第19屆亞運會將於9月23日揭幕，康文署今日（7日）表示，為支持香港運動員參加亞運，將於9月23日至10月8日期間，在轄下18區，共36個指定體育館設立「亞運直播區」播放亞運會賽事，讓市民感受運動盛事的氣氛，同時為出戰的健兒打氣。另外，開幕當日下午6時，康文署會於九龍公園體育館副場舉行啓動禮，屆時會有本港單車和賽艇運動員分享及運動示範。



杭州亞運將於9月23日至10月8日期間舉行，康文署表示，為支持香港運動員，將於賽事期間在18區指定體育館設立「亞運直播區」播放亞運會賽事，一共有36個體育館。體育館於揭幕當日的晚上8時起開放；其餘日子的開放時間為上午8時至晚上10時30分，希望讓市民感受運動盛事的氣氛，同時為出戰的健兒打氣。

康文署又指，已設立亞運會專題網頁方便市民瀏覽直播區資料，網頁亦上載了一系列亞運體育運動的入門知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧。另外，康文署會在開幕當日的下午6時，於九龍公園體育館副場舉行「杭州第19屆亞運會──亞運直播區啓動禮」，屆時會有本港單車和賽艇運動員的分享及運動示範，歡迎市民出席。