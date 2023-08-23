杭州亞運｜AlipayHK深圳交易量日均增68%　支援多地區電子錢包

杭州亞運倒數一個月，在數字化發展最發達的城市，現金支付幾乎已成歷史。螞蟻集團國際業務大中華區跨境業務總監傅露在杭州接受《香港01》訪問時表示，港人雖愛到深圳，「AlipayHK」用戶今年7月至8月中在深圳日均交易量環比上漲約68%，但每逢暑假及復活節長假期，包括杭州在內、有份主辦亞運的六個浙江省城市交易量顯著上升，當中7月更較6月增加兩成。



傅露表示，為方便港人及外國人在內地消費，已推出「Alipay+」功能，支援亞洲、非洲等20多個電子錢包，包括香港的「AlipayHK」，讓各地旅客可用本地的電子支付平台、以較優惠匯率付款。



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AlipayHK用戶7月在「亞運六城」按月增長達兩成

傅露表示，現時「AlipayHK」在香港覆蓋超過15萬戶以上商戶，擁超過300萬以上活躍用戶，當中「看樓送兌換積分」等深受港人喜愛。他引述數據指出，港人熱衷到深圳消費，「AlipayHK」用戶暑假期間在深圳使用筆數漲幅顯著，今年7月至8月中旬的日均交易量環比上漲約68%。

深圳固然多港人，傅露表示數據亦反映港人一到長假期，例如復活節及暑假等，北上更願意前往較遠的地方。以杭州、溫州等「亞運六城」所見，7月份「AlipayHK」用戶在亞運六城的交易較6月增長達兩成，其中杭州最受港人歡迎。

他說，交易情況更反映，港人一到杭州最愛吃地道特色的杭幫菜，最喜歡的餐廳分別是「外婆家」和「知味觀」。

「Alipay+」服務支持VISA等交易平台

亞運期間料不少港人及其他亞洲地區旅客往杭州觀賽，傅露表示，公司已推出「Alipay+」服務，支援亞洲、非洲等20多個電子錢包，包括香港的「AlipayHK」及韓國的「Kakao Pay」，讓各地旅客可用本地的電子支付平台、以較優惠匯率付款。他更稱，旅客也可到內地下載「支付寶」，連結信用卡及儲值卡使用，香港常用的VISA等交易平台亦可支持。

問及不少港人反映「AlipayHK」在內地或無法使用部份功能，包括掃二維碼點餐等，傅路指也聽過不少同類反映，因兩地通關不久，不少服務需進一步深化，強調已一步一步改善當中。

杭州地道小食蔥包燴同秦檜岳飛有關

除電子支付工具外，杭州作為數字化城市，無論是新興品牌還是小巷中的街頭小食檔，亦已做好電子支付準備，包括設有「Alipay+」，讓港人可以「AlipayHK」支付。在杭州中山南路一個小弄堂中，吳阿姨經營了30多年蔥包燴食店，食客網上「打卡」效應下，成為「網紅店」。

吳阿姨表示，蔥包燴是杭州最地道的小食，在用面餅包著油條及小蔥，在鐵鍋中用力壓熱。她說，相傳秦檜害死南宋忠臣岳飛，民間將油條當作秦檜的身體，並用「壓」的方法洩恨，因而得名。

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新興品牌「花西子」，是生於杭州，以花為姓、以西子湖為名的彩妝品牌，是結合國風妝造及西方化妝品要求的品牌，正打入美國、日本等市場，亦成為今屆亞運的官方彩妝用品及化妝服務供應商。

「花西子」負責人昆妮表示，公司推出亞運禮盒，希望借亞運期間，世界各地旅客齊聚杭州之時，將「花西子」品牌及國風文化推廣出去。