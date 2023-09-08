黑雨水浸｜管線專家：颱風蘇拉雜物未清致塞渠　北區或因深圳排洪

天文台至現時仍發出黑色暴雨警告，多區出現嚴重水浸，當中黃大仙可以說是重災區。到底為什麼今次大雨會出現多區水浸情況呢？管線專家黃敬認為，北區水浸或因深圳排洪，而其他地區或因颱風蘇拉的雜物未清除，加上雜物被大雨沖進渠道，導致淤塞。註冊結構工程師倪學仁亦認為渠道阻塞或因未能及時清理蘇拉所致的雜物，而黃大仙則因地勢，雨水順獅子山向下流。

兩名專家均認為，本港排水系統仍然有效。



▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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一夜暴雨令本港多區變成澤國，要橫過馬路，不少市民需要涉水而行。天文台總部昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。到底為什麼今次大雨會出現多區水浸情況呢？

黃大仙地勢所限 雨水順獅子山向下流

註冊結構工程師倪學仁認為，本港的排水系統仍然有效，「即使咁大雨，都處理到」，預料今次多區水浸是源於早前颱風蘇拉的影響，渠務署人員未必即可以清除雜物，相關雜物導致渠道淤塞。

至於為何黃大仙的情況特別嚴重，他表示，黃大仙受地勢問題所限，獅子山的雨水基本上都會根據山勢由山頂流往黃大仙一帶，所以該區會不時傳出水浸。

註冊結構工程師倪學仁認為，本港的排水系統仍然有效，「即使咁大雨，都處理到」。（資料圖片／林若勤攝)

蘇拉塞渠未及時處理

香港管線專業學會前會長、 管線專業監察師黃敬表示，北區水浸預料與深圳排洪有關，但強調排洪沒有辦法避免，因不排洪則會出現決堤，屆時情況則會更為嚴重。至於柴灣方面，由於該停車場是較低窪地區，故事實上不時都會出現水浸情況發生。

至於其他較平坦地方，他則預料是因為渠道淤塞有關，至於為何渠道淤塞有三大原因，一是未處理早前颱風蘇拉導致的渠道淤塞、二是市民亂拋垃圾、三則是路邊雜草雜樹因大雨折掉被沖進渠道。

香港管線專業學會前會長、 管線專業監察師黃敬。（資料圖片 / 夏家朗攝）

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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認為本港排水系統依然有效

他以自己昨晚在公主道駕車的經驗為例，指昨日自己亦因前方水浸，被困近三小時，後來有警方及消防員發現有渠道被一塊大帆布倒塞故才無法排水，在他們協助清除相關路段的渠道後，水浸情況則不復見。他估計，黃大仙的情況亦相近，由於雨水堆積因渠道淤塞，堆積在龍翔道無法排走，才倒灌到黃大仙站及黃大仙廣場。

他重申，本港的排水系統有效，「計過數係完全無問題」，但如要避免同樣情況再次發生，市民應避免再亂拋垃圾進渠道內，而政府亦要調整負責修剪路邊雜草雜樹外判商的合約價錢，以作誘因讓他們更願意在發現有路邊雜草雜樹後修剪。