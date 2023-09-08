澳門一度掛紅雨　最高僅錄51.4毫米一小時雨量　較港少逾100毫米

受熱帶氣旋「海葵」的殘餘雲雨帶影響，本港昨晚（7日）至今經歷世紀「黑雨」，天文台昨晚11時至午夜12時錄得158.1毫米的一小時雨量，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。



與香港一海之隔的澳門，今晨4時25分一度發出紅色暴雨警告，並於下午3時取消所有警告。澳門氣象局表示，截至今午12時，澳門半島普遍日總降雨量錄得超過140毫米，最高在紀念孫中山市政公園站錄得每小時累積雨量51.4毫米，較香港最高一小時雨量少100毫米。



▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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澳門截至中午降雨量超過140毫米 低於本港最高峰一小時雨量

澳門氣象局今午表示，今日凌晨時分，下環街站及石排灣站分別錄得最高達0.16米的水浸，因應預料有持續性的驟雨，故部分路面及低窪地區仍可能會出現水浸。 該局昨晨4時25分一度發出紅色暴雨警告，並於下午3時取消所有警告，中小學、幼稚園及特殊教育已全日停課。

相較於香港天文台昨晚11時至午夜12時錄得自1884有記錄以來，最高的158.1毫米的一小時雨量紀錄，澳門氣象局公布，截至中午12時，澳門半島普遍日總降雨量錄得超過140毫米，即其日總降雨量較香港最高一小時雨量更少。

澳門。

澳門最高峰一時降51.4毫米雨量

澳門氣象局指，錄得最高日總降雨量為紀念孫中山市政公園站，錄得176.4毫米；氹仔及路環普遍錄得約120毫米。其中，紀念孫中山市政公園站於凌晨4時至5時錄得最大一小時累積雨量為51.4毫米，即較香港昨晚錄得破紀錄的158.1毫米少逾100毫米。

澳門當局表示，由旅遊局主辦的第31屆澳門國際煙花比賽匯演，原定明晚（9日）舉行的澳洲和瑞士兩場煙花，但因天氣不確定性的原因延期舉行。有關具體安排將另行通知。旅遊局會透過跨部門機制，密切留意由氣象局提供的專項天氣預報作實時評估，商討對安全及賽期的影響，並落實預案所預設的行動計劃。

澳門氣象局預料，澳門會繼續受到海葵相關的低壓槽影響，明日至後日會有頻密驟雨及間中有雷暴，雨勢有時頗大，低窪地區可能會出現水浸，請巿民提高警覺及留意最新天氣資訊。