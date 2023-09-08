黑雨水浸｜深圳排洪不只出稿？邊境村民僅收水閘警報、循例電話

香港受暴雨侵襲，天文台發出史上最長黑色暴雨警告，全港大範圍水浸。港府在周四（9月7日）晚23:44發新聞稿通知，深圳將在周五00:00排洪，相隔僅16分鐘。但保安局局長鄧炳強表示，港府在排洪前45分鐘收到內地通知，隨即通知不同部門及安排撤離，「做嘢唔係只係出新聞稿」。

究竟受排洪影響的村民，在這29分鐘真空期，得到當局的什麼協助呢？距福田15分鐘車程的信芯園花農梁日信表示，僅聽到水文閘在排洪前約一小時響警報，港府未直接通知排洪，農田昨晚水浸最深曾達兩米高，屋內亦水浸。打鼓嶺鳳凰湖村村長指，昨晚有收到警方通知排洪，叫村民「有事就打999」。他指，近年都較遲才收到排洪通知，希望港府和深圳政府可以加強溝通。



信芯園花農梁日信稱，信芯園的農田嚴重水浸，水深高達兩米。（受訪者提供）

水文閘響警報 未有官員聯絡排洪

位於新田的信芯園，距福田口岸只有約15分鐘車程。信芯園花農梁日信稱，其農田位置一直是水浸黑點，渠務署等政府部門在村內安裝了數個水文閘，當河內水位警戒線過高時，會發出響鬧通知居民撤離。

梁日信指昨晚11時，水文閘曾發出警報要撤離，但礙於出面道路全被淹沒，大樹堵路，農田水浸深達兩米，地勢較低的鄰居屋內水浸至腰部位置，他們屋內也水浸至小腿。帶同兩名小朋友的他只能留守家中，並把家中的物品墊高。

保安局局長鄧炳強表示，「做嘢唔係只係出新聞稿」，當局隨即通知不同部門及安排撤離。梁日信稱他是北區民政處小磡村義務聯絡人，村內多為長者，但深圳當局會排洪，政府官員昨晚及過往也未曾作任何聯絡，未知原因，只是以往有官員稱水文閘響鐘便應盡快撤離。問及排洪有否加劇水浸，梁日信則指昨晚持續暴雨，也難以區分深圳排洪有否影響。

信哥指昨晚11時，水文閘曾發出警報要撤離，但礙於出面道路全被淹沒，屋內也水浸至小腿。（受訪者提供）

鳳凰湖村獲警方通知 村長：屬循例通知

打鼓嶺鳳凰湖村昨晚亦出現水浸，村長易渭東表示，昨晚有收到警方電話，通知深圳即將排洪，叫村民「有事就打999」。不過，他指昨晚情況荒亂，不記得收到通知的時間：「不會很早，應該是很遲才通知。」

因鳳凰湖村旁的平原河早年完成了排水改善工程，易渭東指昨晚村內水的去得快，不算太嚴重，認為昨晚的水浸和排洪無關。他表示，排洪會影響整個北區，「一排洪就會頂死深圳河、雙魚河、梧桐河，水會擋返轉頭。」鳳凰湖村曾試過因暴雨及排洪，造成5呎高的水浸，需消防員出動橡皮艇救出村民。

打鼓嶺鳳凰湖村村長易渭東昨晚有收到警方電話，通知深圳即將排洪，叫村民「有事就打999」，認為屬「循例通知」。（資料圖片／梁雪怡攝）

冀港府與深圳溝通提早通知

過往深圳排洪，政府部門都會致電鄉村，易渭東認為屬「循例通知」，未必會提出疏散建議，或提供物資。他指，早年政府會「好早」通知鄉村，深圳即將排洪，但近年通知都較遲，希望港府和深圳政府可以加強溝通。

然而，如排洪造成水浸，易渭東認為通知亦不會太有用：「要浸也無辦法，沙包都頂唔到，水要來就來。」

▼9月8日凌晨 深圳排洪一刻▼

