黑雨水浸｜45分鐘前收到通報　鄧炳強 ：多區水浸與深圳排洪無關

世紀大暴雨！黑色暴雨警告周四晚（7日）生效後，香港多區水浸，港府今早（8日）首度發出極端情況。保安局局長鄧炳強在下午港府跨部門記者會稱，知道市民關心深圳水庫排洪對香港影響，他表明深圳水庫排洪「都係原定計劃之中，係危急時將洪水受控咁排入河中，維護擋水壩同請民安全。」鄧炳強又指，相關河道水位並無因排洪上升至河堤水平，而北區受影響的鄉村均無嚴重水浸，其他地方出現嚴重水浸則似乎與深圳排洪無直接關係。



保安局局長鄧炳強在會上表示，知道市民關心深圳水庫排洪對香港的影響，他續指按現時機制，深圳當局在排洪前會向香港發出預警，並盡可能在三小時前通知香港，如不能做到都會盡快通知。

他指，今次雨勢來得急、且變化快，警務處於排洪前45分鐘收到通知，隨即通知不同部門，其中北區民政署曾派專車到受影響鄉村安排村民轍離，或安排庇護處，但村民評估雨勢後決定不離開，而事後這些村均沒有嚴重水浸。

他表示，知道市民或擔心深圳水庫排洪令香港水浸，但表明「深圳水庫排洪無論對深圳定香港嚟講，都係屬於安全保障措施，都係原定計劃之中，係危急時將洪水受控咁排入河中，維護擋水壩同市民安全。」他又指，相關河道水位並無因排洪上升至河堤水平，而受影響的鄉村均無嚴重水浸，而其他地方出現嚴重水浸似乎與深圳排洪無直接關係。

▼9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



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▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼

