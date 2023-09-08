2022年上升至每10萬人14.5人死於自殺　青少年自殺率較8年前升96%

港大香港賽馬會防止自殺研究中心聯同生命熱線於今日（8日）公布香港最新的自殺數據，估計2022年香港的自殺率為14.5、即香港每十萬人中有14.5人死於自殺。中心指，自殺率呈現上升趨勢，比2021年的12.3、即香港每十萬人中有12.3人死於自殺，增加17.9%。而15至24歲的青少年自殺率在2014年的6.2急遽攀升至2022年的12.2，8年間升幅逾96%。



兩機構提出多項倡議，包括針對疫後仍有很多低學歷人士待業，建議政府為他們提供更多進修、培訓、職業教育、就業的支援。



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港大香港賽馬會防止自殺研究中心據死因裁判法庭提供的數據，估計2022年香港的自殺率為14.5、即香港每十萬人中有14.5人死於自殺，呈現上升趨勢，比2021年的12.3增加17.9%。按世界衛生組織建議，經全球人口年齡結構調整後，2022年的標準化自殺率估計為10.6，略高於2019年的國際水平9.0。

而15至24歲的青少年自殺率在2014年的6.2急遽攀升至2022年的12.2，創下歷史新高，8年間升幅逾96%。其中低學歷與失業人士的自殺風險最為突出，失業人士比就業人士的自殺風險高15.5倍，而低學歷人士比高學歷人士的自殺風險高4.37倍。

生命熱線執行總監吳志崑表示，香港的自殺問題愈趨嚴重，尤其近幾年全球經歷巨變，面對各種挑戰，民生和經濟備受衝擊，市民的精神健康大受影響，令生命熱線的服務需求急劇上升，每月平均接聽超過10,000個來電，在青少年來電中有16%面對就業及經濟困難 (包括失業)。

兩機構提出四個倡議，包括針對疫後仍有很多低學歷人士待業，建議政府為他們提供更多進修、培訓、職業教育、就業的支援；針對學生對精神健康，兩機構也提議學校提供活動、加強教育，令學生有更好的抗壓能力，並幫助他們及時識別情緒問題、學會尋找專業幫助。

此外，大眾對精神病患者、精神病康復者及特殊教育需要人士存在不少標籤，影響相關青年求職，兩機構建議僱主為工作空間建立平等共融的環境與文化，制定相關反歧視政策及措施。

兩機構也留意到，近年青年人借錢愈趨便利，財務公司刻意針對年輕人宣傳，促請政府加強監管放債人，推行措施促使放債人作出負責任的貸款批核，打擊濫批濫借問題，提升年輕人的借貸門檻。