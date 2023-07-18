聾啞抑鬱漢出院翌日墮斃　陪審團裁死於自殺　建議評估表格增選項

患抑鬱症的聾啞漢於3年前入住葵涌醫院，留院約兩星期後出院，翌日墮樓身亡，死因案就其死因展開研訊。而聾啞漢的家人質疑，他入院和出院都有手語傳譯員協助，但住院期間和與醫護僅以紙筆溝通。而陪審團今（18日）經退庭商議後，一致裁定鍾在精神紊亂下自殺，死因為從高處墮下至身體多處受傷。死者胞妹在庭外指，其胞兄當時精神紊亂，當時不適合出院，認為院方有很大責任。



陪審團建議自殺評估表增選項

經退庭商議，陪審團裁定鍾在精神紊亂下殺死自己。陪審團並建議，所有病人入院時，必須提供至少一個緊急聯絡人，以作更新之用。此外，陪審團亦建議處理表格時，如自殺風險評估表，表格中要增設評估時間，醫護必須填寫。

死者鍾志強的胞妹(右二，戴帽)認為其兄的死，院方有很大責任。(朱棨新攝)

死者鍾志強(58歲，下稱鍾)於2020年4月21日入住葵涌醫院，5月6 日下午出院，翌日早上在住所墮樓身亡。

專家指評估時未記錄鍾喪妻及有經濟問題

就聾啞漢的家人質疑手語傳譯問題，鍾的主診醫生鄭美琪早前指，一般會安排手語傳譯員協助聾啞病人，但事發正值疫情初期，因擔心傳譯員進入病房會交叉感染，未必能頻繁安排。此外，精神科專家曾淑鈞則指，護士在鍾於入院時，就他的自殺風險評估是 7 分，屬中度。專家指該評估沒有記錄鍾的妻子已逝，且鍾亦面對經濟問題。若評估附有這兩項紀錄，相關風險或屬高度。

胞妹認為院方責任很大

死者鍾志強的胞妹鍾美玉在庭外表示，尊重和接受聆訊的結果。她指，鍾當時精神紊亂，不適合出院，最終在出院後短時間內跳樓，認為院方有很大責任。惟胞妹認為，陪審團的建議仍有不足和漏洞，包括手語傳譯方面。

案件編號：CCDI-373/2020