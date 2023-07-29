去年本港自殺率創15年新高 當中長者佔最多達44%
香港撒瑪利亞防止自殺會今（29日）公布，本港去年發生合共1,080宗自殺個案，自殺率為14.73，即相當於每10萬人中，有14.73人自殺身亡，創15年以來新高，當中以長者佔最多。60歲或以上的自殺率打破1973年的紀錄。
香港撒瑪利亞防止自殺會指，本港人口老化及疫情打擊生計，或導致年長人士自殺率增加，呼籲市民多關心身邊長者。
50至50歲自殺率八年新高 機構：疫情影響生計 經濟壓力增
根據死因裁判法庭數據顯示，2022年本港合共1,080宗自殺個案，較2021年增加70宗；去年自殺率為14.73，較前年上升1.03。
以年齡劃分，60歲或以上的自殺死亡個案有477宗，佔整體個案44%，打破1973年的紀錄。另外，50至59歲有204宗，自殺率達17.47，為8年來新高。
撒瑪利亞防止自殺會總幹曾展國分析，長者自殺數字持續上升，與本港人口老化有關，特別是50至59歲群組，多為接近退休年齡，受疫情打擊下，失去工作機會較大，經濟壓力增加，均令自殺機會增加。撒瑪利亞防止自殺會理事會主席黃瀚則估計，本港移民人口上升，可能導致家庭關係減弱，令長者缺乏家庭支持而輕生。
求助數字逾千宗 鑽石山傷人案後有精神病患者稱被排斥
自殺危機處理中心主任韋賽姬指截止今年7月，有自殺危機的求助數字達1,042宗，較去年983宗，增加59宗，其中以家庭、經濟及精神健康為主要求助原因。她又指，中心接收一些個案與近月社會傷人事件有關。她舉例，有精神病患者擔心自己會有傷人傾向不敢出街，影響病情康復；亦有精神病患者指因近月傷人事件而被排斥。
曾展國：將具自殺傾向患者納入「有條件釋放」須小心
政府計劃擴大精神病患者「有條件釋放機制」至自願入院而有刑事暴力傾向人士，但不包括自殺傾向人士。曾展國指如病人有高自殺風險，留院觀察會較安全，又指有些精神病患者自殺風險難以評估，「可能會表現到冇乜問題，甚至令醫生覺得佢哋嘅情況係可以放出嚟，但一出到嚟冇幾耐，佢哋就會將自殺付諸實行」
黃瀚之表示，釋放機制非「一刀切」解決問題，針對自殺傾向的病患者，需視乎是否有足夠社區及人際支援，如果支援欠缺，留院照顧安排相對較好。
燥鬱症患者盼社會多了解精神病患者
28歲的Angela是燥鬱症患者，四年前因未能見去世親人最後一面而引發病症。她說接受治療期間，有一段時間情緒長期低落，不愉快經歷經常在腦中縈繞，曾出現輕生念頭，吞下大量安眠藥而被送院治療逾半個月。
她期間得社工開解，並得到適合藥物治療，令病情慢慢穩定。她形容，目前精神狀態與病發前一樣，可如普通人一般工作和社交。鑽石山荷里活廣場傷人案後，她說，亦怕別人對自己有誤解，認為社會精神健康教育匱乏，使大眾不易了解有關精神健康的知識。
呼籲多關心長者 多探望和帶到社區中心建立社交圈子
機構建議，社會不要標籤精神病患者，呼籲政府投放更多資源支援精神病患者。機會亦提到市民多關心身邊人，特別是隱蔽長者，作為家人應多探望及耐心聆聽長者需要，多帶他們到社區中心，建立社交圈子。
機構續指，如果發現身邊人經常提及死亡字眼，或上網搜查關於自殺資訊，突然疏離社交圈子，將一些珍貴物件贈送他人或與朋友道別，以上均有自殺傾向的舉動，可協助尋求適切幫助。