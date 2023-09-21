周永恆警署內向警員吐口水　官斥無疑是一種挑釁　判周入獄兩星期

藝人周永恆疑與妻子爭執時出言恐嚇，周因而被捕，他又拒配合警方打指模，更向警員吐口水。周早前承認襲警及抗拒警員罪，求情稱案發時驚恐症發作，羈留期間需要求醫。案件今（21日）在屯門法院判刑，署理主任裁判官張志偉指，不論周案發時是否一時魯莽，他於警署內在警員押解下向警員吐口水，無疑是一種挑釁，又批評他當時時行逕是罔顧衛生風險，判他入獄2周及罰款2千元。



周在聆訊期間一直低頭，步入犯人欄前轉身向旁聽席的太太作出心型手勢。



被告周永恆（38歲）承認於2023年4月20日，在元朗警署報案室內，抗拒正當執行職務的偵緝警員9085；並在警署報案室外襲擊偵緝警員9085。他原另被控刑事恐嚇其妻，獲控方撤銷控罪。

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涉恐嚇妻子被捕

案情指，案發前數天，周因恐嚇妻子被捕，期間他要求送院治理。及至案發當日，周再被帶返警署，涉案警員要求他去打指模，周在警員多次警告下仍拒絕配合，因而再次被捕。其後，周又再次要求送院，獲安排坐擔架床離開警署，他途徑報案室時，向該名要求他打指模的警員吐口水。

求情稱不時會驚恐症發作

辯方求情指，周去年底接受腦腫瘤切除手術，自此不時會驚恐症發作，需到精神科中心治療。案件源於周與妻有情緒病，警員卻直接帶他打指模，他認為打指模即代表他有罪，因此感到委屈。周最終由4名警員抬入指模房，其後被抬離房間時，向值日官投訴被警員襲擊，因而再被送院，沿途見到該警員，一時「火遮眼」便向他吐口水。

案件編號：TMCC866/2023