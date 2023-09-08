黑雨水浸｜巴士明早大多恢復行駛　學校受損或道路受阻可押後復課

由昨晚至今日（7至8日）一場暴雨，政府今早5時半首啟動「極端情況」安排，將於午夜12時結束，政府預計明日（9日）早上首班車開始，專營巴士可以提供大部分服務。鐵路方面，除了觀塘線個別車站暫停服務，其他路線都維持一定的服務。



教育局表示，接獲20多宗校舍設施損毀報告，個別校舍損毁嚴重，正協助校方進行緊急維修，若個別學校的校舍或附近環境仍需進行清理或復修工作，學校可按校本情況決定明日、及下周一（11日）是否繼續暫停面授課堂及校園活動，並須盡快通知所有家長及學生。



康文署今也宣布，由於需要清理極端天氣後的雜物和檢視損毀情況，明日所有刊憲泳灘暫停開放，直至另行通告。



▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼



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少部分道路仍需封閉維修 影響巴士恢復行駛

政府發言人表示，政務司司長陳國基經審視最新的天氣、交通及路面情況後，認為天氣已趨緩和、交通已陸續恢復和道路情況已大有改善，決定於午夜12時結束今日上午約5時30分宣布的極端情況。

路政署和其承建商已完成清理各主要幹道和巴士行經的路線，預計明日早上首班車開始，專營巴士可以提供大部分服務。另有少部分道路仍需封閉以進行路面修復工作，因此預計需要較長時間才能全面恢復巴士服務。

在鐵路方面，除觀塘線個別車站暫停服務，其他路線都維持一定的服務。港鐵已安排免費接駁巴士服務替代暫停服務的車站，並會致力盡快恢復全面服務。

▼9月8日 政府舉行跨部門記者會▼



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教育局收20多宗校舍設施損毀報告 個別校舍損毁嚴重

教育局則指，至今接獲20多宗校舍設施損毀報告，包括水浸、滲漏、停電、物件或設施損壞，個別校舍損毁嚴重。該局正積極協助學校進行緊急維修，若個別學校的校舍或附近環境仍需進行清理或復修工作，學校可按校本情況決定明日及下周一（11日）是否繼續暫停面授課堂及校園活動，並須盡快通知所有家長及學生。

至於跨境學童上學方面，教育局稱一直與有關學校及校巴公司保持聯繫，並透過學校向家長提供邊境管制站交通安排的最新資訊 。

刊憲泳灘明起暫停開放

同時，康文署宣布，由於需要清理極端天氣後的雜物和檢視損毀情況，明日所有刊憲泳灘暫停開放，直至另行通告。

▼9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



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60宗水浸報告 60宗水浸 144人受傷

截至今晚7時30分，民政事務總署開放15個臨時庇護中心，共有335人入住。截至今晚8時正，渠務署確認60宗水浸個案，當中59宗經處理後水浸情況消除，受影響地方已解封，餘下一宗正全力跟進，爭取明日完成。

土木工程拓展署收到39宗山泥傾瀉報告，已完成檢查17宗山泥傾瀉事故，並建議路政署、地政總署等斜坡維修部門進行所需斜坡緊急工程。相關部門正跟進工程。土力工程處的緊急服務控制中心會繼續運作，聯同維修部門檢視餘下影響較輕及新接獲的山泥傾瀉事故報告，並繼續就潛在風險較高的山坡進行特別巡查。

醫院管理局表示，截至今晚8時15分，共144名市民，年齡介乎8歲至94歲，在極端情況期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼

