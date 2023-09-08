黑雨水浸︱500年一遇？明朝至今最大雨？天文台、渠務署各有所指

香港昨夜（7日）經歷世紀黑雨，天文台及特首李家超均表示今次是「百年一遇的大暴雨」，而在下午舉行的跨部門記者會中，政務司司長陳國基及渠務署則指是「500年一次大嘅雨」。500年前的1523年，是明朝嘉靖二年，是否表示這次是明朝至今最大雨？

其實新聞報道中常提及的「幾多年一遇」是表示概率。天文台與渠務署的計算公式亦不一樣。簡單而言，天文台的「多少年一遇」，是基於以往錄得的雨量及出現頻率作為統計基礎作出推算，是數據上的結論；而渠務署所指的「多少年一遇」，其實是防洪標準，一般市區排水幹渠系統足以應付重現期為200年一遇的暴雨，而今次「500年一遇」的暴雨侵襲，最後便導致多區出現水浸。



明朝嘉靖帝明世宗朱厚熜。

「幾多年一遇」為概率表述

500年前的1523年，是明朝嘉靖二年，嘉靖帝朱厚熜剛剛繼位不久，他是明朝的第11位皇帝，即明世宗。

500年後的2023年，香港經歷「500年一遇」的大雨，是否表示明朝至今最大雨呢？天文台說打破1884年開台至今的降雨紀錄，又何來500年呢？特首說「百年一遇」與渠務署的「500年一遇」又有什麼不同呢？

其實「幾多年一遇」是統計學上表述概率的方法。術語始於1960年代，美國的洪水保險計劃，用年度超越或然率（AEP）作風險評估，定出防洪標準。

其他「幾多年一遇」，如百年一遇的洪災，即是在任何一年，發生這種程度的洪水，機率是1%，它的年度超越或然率就是1個百分點，平均重現期是100年，但不代表100年內只會發生一次。

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天文台以雨量及出現頻率推算

前天文台台長梁榮武解釋，天文台計算「幾多年一遇」的方式，是基於以往錄得的雨量及出現頻率作為統計基礎作出推算，有機會用到每小時雨量、一日雨量等作為基礎數據，對比過往紀錄後便得出多少年一遇的結論。

天文台極端事件的重現期估算，計算「幾多年一遇」的概率。（香港天文台網站）

而署理天文台台長李立信亦在記者會上表示，天文台總部曾錄得158.1毫米的一小時雨量，創1884年天文台開台以來最高紀錄；過去24小時天文台總部亦錄得超過600毫米雨量，大約佔全年總雨量四分一，形容「所以真係一個好極端嘅情況嚟。」

根據天文台網站的資料，由於極端事件數據量少，新增一兩次極端事件也可能會對估算出來的結果有較大的影響。換言之，極端事件的估算值會對新觀測十分敏感，所以隨着觀測愈來愈多，估算出來的重現期迎來較大的變化也不足為奇。

香港防洪標準，用「幾多年一遇」的概率來描述。（渠務署網站）

渠務署以防洪標準計算

至於渠務署所指的「多少年一遇」，其實是防洪標準，以降雨強度及海平面作為根據，一般市區排水幹渠系統足以應付重現期為200年一遇的暴雨，署理渠務署署長徐仕基亦在記者會上指出，香港主要市區排洪設施是以200年一遇的雨量作標準，所以雨量已超出設計客量，也是引致水浸的主要成因。

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