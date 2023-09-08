黑雨水浸｜「極端情況」未用緊急警示？李家超：市民反應有差異

一場世紀黑雨，水淹全港。特首李家超今日（8日）到筲箕灣耀東邨塌山泥現場視察後會見傳媒時，他四度強調今次黑雨的雨量是「百年一遇」，指過去24小時內集中下了全港全年四分一（即等同90日）雨量，超出現時渠務設計容量，才導致多區出現水浸，同時排除外界所指是上周颱風善後工作處理不善，引致黑雨成災的說法。



至於最令人關注為何政府並沒就黑雨水災而使用「緊急警示系統」向公眾通報，李家超則回應指，因第一次使用緊急警示系統時，市民反應有差異，他又承認現時天文台的暴雨預測有限制，會在預警方面進行檢討。



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水淹全港一日 李家超傍晚現身四說：今次雨量係百年一遇

今日（8日）傍晚，特首李家超乘坐專車到筲箕灣耀東邨山泥傾瀉現場視察，同行的還包括房屋局局長何永賢、運輸及物流局局長林世雄。在視察過後，李家超在現場會見傳媒，他首先形容今次黑雨帶來的雨量是百年一遇，24小時內下了全年四分一雨量，即90日的雨量於一日內集中落下，帶來嚴重破壞。

他指政府處理行動分成預警、應對、善後共三方面，首先天文台的預測雖達國際水平，但礙於現有科技，暴雨較颱風更難預測，若要預測「實際落雨超過幾多、落幾耐、涉及範圍幾大」，在預測方面都有限制和難度。而應對方面，他稱自天文台發布黑雨預警，政府已不斷部署新工作，所有部門到位，惟雨勢變化大、雨量亦大，他重申政府已集中火力放在調配人手部署方面，亦舉行聯合記者會。

特首李家超9月8日下午到筲箕灣耀東邨巡視暴雨下山泥傾瀉現場。（羅國輝攝）

「極端情況」未用緊急警示 李家超：市民反應有差異

李家超又指，任何市民若因為事故而身亡，大家都會感到難過，惟今次是百年一遇暴雨，亦是首度宣布香港進入「極端情況」，大家在理解方面都需要熟習，即在進入極端情況下，上班工作的安排會等同八號風球的安排。

至於最令人關注是為何政府今次未有透過「緊急警示系統」向市民通報黑雨情況，李家超回應指，「緊急警示系統」的目的是讓市民有足夠的資訊，而第一次使用時市民反應有差異。

他又稱如何發放訊息，最重要是讓市民接觸和掌握得到。自從發出黑色暴雨警告後，他相信市民已一直留意黑雨警告會維持多久、何時除下，而本次的發放訊息渠道已足夠，讓市民循現有的渠道收集訊息能更集中，所以讓市民接觸到訊息為首要，使用哪種方法是以此目標為慮，並非渠道方面問題，但他承認要在發放預警訊息方面需要檢討，希望能發放更足夠資訊。

李家超否認颱風善後不足致多區水浸

另一個關注重點是今次全港多區嚴重水浸，惹來外界猜測是否與上周超強颱風「蘇拉」吹襲過後未及清理渠道雜物有關，李家超則第三度強調今次百年一遇雨量，才是水浸主要成因。他指當局在「蘇拉」襲港後已清理渠道雜物，但大雨期間或有其他雜物沖到排水渠，情況在一般大雨期間都會出現。

當被問及全港災情嚴重，李家超為何延至傍晚才現身會見公眾？李家超解釋：「應變處理係時刻變化中，當時水浸情況，如非真正處理事件官員卻出現於現場，我唔認為對事件有幫助，應重點應對整件事，當我哋認為情況於某個程度下受控，出來讓市民知道係應該的。」

他重申，確保事件獲妥當處理屬首要優先，並再一次強調今次水浸是因百年一遇的雨量超出現時渠務設計的容量所致，但他同意在預警方面需要檢討一下，雖然在科技限制，檢討空間不多，然而在發放預警應提高多重系數，或發放訊息方面，流通更多資料讓市民掌握，這一點是值得檢視的。