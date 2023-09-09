黑雨水浸｜內地活豬昨無輸港　有肉檔停業　業界指今3700多隻來港

本港周四至周五（7日至8日）經歷世紀暴雨，除香港外，廣東省多地亦出現水浸。食物環境衞生署顯示，本港昨日（8日）無內地活豬供應，料今日（9日）只有1,768隻內地活豬，是平日一半左右。《香港01》記者今到天水圍一個街市視察，5間有售活豬的肉檔，有兩間無開。



香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，由於文錦渡及香園圍口岸電力供應受暴雨影響，今日活豬要改經皇崗口岸到港，故路程更遠，到港時間較晚，並指今日實際到港活豬有3,700多隻，較平時要多20%，故此政府未來得及統計，部份肉檔或因此「劏唔切」未能營業，相信明日會恢復正常，豬價不會受影響，「甚至可能平少少」。



天水圍天盛街市三檔肉檔營業、兩檔休業

本港約9成活豬供應均為內地進口，受世紀暴雨影響，食環署網頁顯示，昨日無內地活豬供應，並預料今日只有1,768隻內地活豬供應。超強颱風「蘇拉」襲港、掛起10號風球的9月1日，則仍有1,407隻內地活豬到港，成交價為1,145元。

食環署網站顯示，昨日（9月8日）無內地活豬供應。

《香港01》記者今到天水圍天盛街市視察，全街市約有五檔肉檔有出售新鮮豬肉，但只有三檔有營業，其餘兩檔未開門。有肉檔員工表示，昨日無豬到，故豬肉供應受影響，料其他檔因此無開門，強調自己無加價，亦相信很快恢復供應。

今有約3700隻活豬從內地輸入 改路致拍賣延遲

香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，由於文錦渡及香園圍口岸受暴雨影響，電力供應仍未恢復正常，故暫時關閉；今日活豬要在深圳清水河運往皇崗口岸才能到港，路程較平時遠，到港時間也因此較遲。

他表示，以往內地活豬至中午12時已大致完成拍賣工作，但因路程更改，「要一批批落嚟，最後一轉好似要拍到（傍晚）6點」，相信食環署因此未來得及統計。他指實際上今日約有3,700隻活豬從內地輸入，較平時更要多20%。

香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，明日應至少有3,000隻活豬可到港。(資料圖片/余俊亮攝)

料供應多 不會推高拍賣價

至於明日供應量，林榮源稱業界得知明日應至少有3,000隻活豬可到港，只是運輸路程或需時較長，預料因供應多，拍賣價不會有增長，「睇供應，可能仲會平啲」。

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菜價每斤貴1至2元 日內加價會較明顯

至於菜價方面，天盛街市普遍一斤菜心售15元。有菜檔員工表示，暴雨影響來貨價，菜心、生菜等水菜類因「淋死哂」，普遍來貨價每斤貴1元，芹菜更是「重災區」，每斤貴2元；另有菜檔指影響暫時未見明顯，相信會在未來數天的菜價中反映，但難以估計會貴多少。