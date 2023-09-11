世紀暴雨加超強颱風蘇拉降雨　水塘存水量升近一成至76.5%

上周四晚（7日）至周五（8日）一場百年一遇、甚至被稱為五百年一遇的世紀大暴雨震驚740萬港人，水浸處處，不少人家園被毀，但同時也令水塘「水源滾滾」。根據水務署資料，本港水塘存水量今日（11日）升至4.48億立方米，比一周前增加逾3,100萬立方米，目前存水量佔整體76.53%，比8月底超強颱風蘇拉來襲前，累計升約一成，創近十個月新高。



天文台今日公布上周四及周五的雨量，合共640.7毫米，佔本月首10日雨量（897.7毫米）的七成。天文台昨已指出，本月是1884年有記錄以來最高雨量的9月，打破1952年舊紀錄。



▼9月11日 城門水塘世紀大暴雨過後滿溢▼



其中一個水塘城門水塘也連日暴雨而滿溢，要經排水口排走多出的儲水，近日吸引行山人士及攝影愛好者前往觀看及拍攝。

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蘇拉9月初為港帶來179.3毫米雨量

超強颱風蘇拉於8月31日逐漸靠近廣東東部沿岸，天文台本月1日凌晨發出8號風球，同日晚上8時15分發出10號風球，翌日（2日）上午3時40分再降回8號風球。儘管「蘇拉」遠離，其外圍雨帶仍在日間持續在珠江口附近發展。根據天文台紀錄，9月1日錄得98.9毫米雨量，9月2日則錄得80.4毫米雨量，兩日共錄得179.3毫米。

▼9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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世紀暴雨由熱帶風旋「海葵」相關低壓槽引致

另一熱帶風旋「海葵」上周在本港以東約400公里登陸，再於廣東內陸向西移動及減弱。不過打風不成三日，海葵殘餘相關的低壓槽上周四晚影響珠江口一帶，一道強雷雨帶上周四晚至周五廣泛影響香港。天文台於上周四晚上9時25分發出黃色暴雨警告信號，25分鐘後改為發出紅色暴雨警告信號，到深夜11時05分發出今年第一個黑色暴雨警告信號，直至周五下午3點40分改發黃色暴雨警告信號。

天文台紀錄顯示，9月7日總雨量達215.7毫米，9月8日總雨是425.0毫米，亦即「海葵」為香港帶來的雨量總共640.7毫米。

▼9月1日 「蘇拉」襲港 10號風球下的杏花邨▼



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「蘇拉」及「海葵」令水塘儲水量追至去年同期水平

水務署資料顯示，「蘇拉」襲港之後的9月4日，本港水塘存水量約為4.17億立方米，佔整體容量71.22%，較8月28日的67.99%多出3.23個百分點；水務署今日更新水塘存水量數據，在「海葵」世紀暴雨後增至4.48億立方米，比一星期前增加3,110萬立方米，佔整體容量76.53%，較「蘇拉」後增加5.31個百分點。

由8月底至今，存水量增約一成，與去年同期4.525億立方米、佔整體容量77.22%相若，創去年12月以來新高。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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▼9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

