世紀暴雨｜耀東邨停水　房屋署啟動200米臨時水管　恢復兩幢供水

筲箕灣耀東邨一個山坡在日前世紀暴雨中崩塌，石頭弄斷五座大樓主要供水管。房屋署工作人員展開搶修，繼昨日（8日）下午3時左右，恢復其中3座大樓供水後，在今日（9日）大概下午3時，啟動約200米的臨時水管，為餘下停水的兩座大廈陸續恢復供水，現時全部恢復正常供應。



房屋局局長何永賢在Facebook撰文表示，雖然工程問題複雜，但因影響居民用水，房屋署人員在山坡崩塌後，馬上聯同水務署人員分秒必爭地合力處理問題，現時耀東邨食水供應已全部恢復正常。

何永賢形容鋪設臨時水管工作並不容易，房屋署與水務署人員昨日傍晚開始規劃臨時喉管的走線，還要準備有關喉管等材料，其間發現原本擬定的走線須轉彎改道，約100米長的喉管要延至約200米才足以接駁，「大家亦立即變動應對，到處撲物料，更要從九龍區的倉庫取材，才足夠耀東邨所需。」最終工程人員今日清晨約5時，就接駁好所有喉管。

何永賢表示，臨時水管物料看似普通膠喉，其實是高壓喉管，要保證送水時迅速無問題，就要令接駁位嚴絲合縫，因此還要在某些位置使用特定膠水接駁，單是等膠水乾就要10小時。

她表示，水務署人員早在昨日已安排水車到邨內提供臨時供水，有見個別樓宇附近未能停泊水車，房屋署人員安排接駁水喉到受影響樓宇附近，盡量讓居民不用行太遠取水。她指屋邨辦事處亦有上樓派水，及致電有需要的居民，特別是獨居的老人家，以了解他們是否需要特別協助。