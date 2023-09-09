世紀暴雨｜水浸及山泥傾瀉暫各60宗　甯漢豪：各部門雨後巡查

日前世紀暴雨致多區水浸，發展局局長甯漢豪表示，截至今早8時，渠務署確認60宗水浸個案，全部經處理後水浸情況消除，受影響地方已解封。



局方稱，截至中午12時，土木工程拓展署轄下土力工程處收到60宗山泥傾瀉報告，當中已完成檢查35宗相對較嚴重的山泥傾瀉事故，包括16宗涉及全面封路、5宗局部封閉行車線及4宗涉及疏散民居，多部門今天已啓動特別巡查，全面視察轄下所有人造斜坡。



▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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完成檢查35宗較嚴重山泥傾瀉事故

發展局局長甯漢豪表示，截至今早8時，渠務署確認60宗水浸個案，全部經處理後水浸情況消除，受影響地方已解封。渠務署在暴雨過後會巡查及清理排水管道及河道，確保排水系統運作暢順，期間超過550名渠務署及承建商人員先後被調派處理有關水浸的應急及跟進工作。

至於暴雨引發的山泥傾瀉方面，截至今日中午12時，土力工程處收到60宗山泥傾瀉報告，當中已完成檢查35宗相對較嚴重的山泥傾瀉事故，並建議路政署、地政總署等斜坡維修部門進行所需斜坡緊急工程。

有關事故包括16宗涉及全面封路正陸續開通、5宗局部封閉行車線及4宗涉及疏散民居，當中一宗已解封並安排居民返回家中。

▼9月8日 柴灣環翠道水退後爛路處處▼



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發展局：山泥傾瀉警告仍然生效

發展局稱，雖然極端情況已結束，但市民仍須保持警覺，山泥傾瀉警告現時仍然生效，市民應遠離斜坡；駕駛人士亦應避免駛經山區或在斜坡下停泊車輛；居住在靠近斜坡地方的市民，應盡量留在遠離斜坡的房間，並盡量逗留在較高的樓層。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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下午已全面恢復耀東邨供水

發展局指，土力工程處緊急控制服務中心至今已動員約90名土力工程師及技術人員，視察山泥傾瀉現場。由於筲箕灣近耀興道發生山泥傾瀉，令馬路下的主要供水管受到破壞，耀東邨有大廈供水曾一度受到影響，經水務署的全力搶修後，今天下午已全面恢復供水。

該局又說，已督導有關部門啟動特別巡查，識別暴雨後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物，保障公眾安全，各相關部門今天已啓動特別巡查，全面視察轄下所有人造斜坡，以保障市民安全。

發展局局長甯漢豪。（盧翊銘攝）

以無人機為樓宇外牆進行特別勘察

此外，繼早前颱風過後的大規模巡查行動，各樹木管理部門會進行另一輪特別巡查，以確定樹木在暴雨過後的穩定性，及將有潛在風險的樹木妥善處理，以確保公眾安全。 屋宇署會繼續按風險評估進行樓宇外牆檢驗工作，選擇潛在風險較高的樓宇，以無人機為樓宇外牆進行特別勘察，盡早確認其狀況。

該局指暴雨過後樹木及構建物亦可能因為泥土及表層大量吸水而受影響，市民外出時需保持警覺，盡量避免在樹下及出現石屎剝落現象的構築物下長時間逗留。樓宇業主、物管及地盤承建商亦應盡快為轄下構築物、樹木、排水渠、斜坡和擋土牆、建築地盤等。

▼9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

