世紀暴雨｜石澳沙灘堆積大量垃圾　水管外露　工作人員趕急整理

石澳道今日（10日）局部重開，除巴士外，陸續有小巴恢復來往石澳以及筲箕灣。石澳沙灘有工作人員忙於清理沖上岸的垃圾，近岸邊有沙被沖走令水管外露，救生員急忙堆沙，掩蓋外露部分。有大澳居民指，星期四晚開始未能上網，暴雨期間依靠居民之間守望相助，分享物資，才能渡過難關。



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居住在大澳20年的曾先生指，這次大雨毫無預警，上星期四下午六時左右回到家時不認為晚上會有暴雨。他指，星期四晚家中開始水浸，水位淹過腳背位置，幸好自己可以處理到，「攞無用嘅衫褲，一路吸一路扭水，扭咗成晚。」幸他的家中亦沒有財物損失，惟翌日開始未能上網，居民要到後灘才接收到訊息，但訊號不良只接收到文字訊息，圖片、片都看不到，直至周六凌晨才恢復。

他指，幸好村內有麵檔營業，亦沒有加價，可以在餐廳解決兩至三餐，感謝村民之間守望相助，「全部居民都好齊心。」他表示，得知未能出去市區都「有啲驚」，「驚屋企老人家出咗咩事，出唔到醫院。見到有消防嚟之後就定啲，起碼我哋後生嘅可以行山出去。」他認為今次政府救災反應算快。

大澳居民李小姐指，大部分石澳居民都儲有一至兩日糧，因此在暴雨期間互相查看大家的情況，分享物資予獨居長者。當陸路被封時，又有居民「出船」，互相幫助。她指，由星期五開始不能上網，直到昨晚， 「好似去咗唔知幾多年代，要每一家人拍門去搵人。」她形容，今次政府救援行動「做得幾快㗎啦」，今已有巴士進出市區。