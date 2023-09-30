夜市｜廟街最後一檔靈雀占卜　廿年為問卜人留希望　信廟街有潛力

打開雀籠，靈雀跳出，徐徐從眾多籤文中叼起一張，再由師傅為客人解籤。據說，這種靈雀占卜有上千年歷史，廟街內的「睇相街」舊時也有幾檔，不過時至今日，廟街僅剩下林師傅這一檔靈雀占卜。



林師傅為人占卜算命廿多年，見盡形形式式的人，遇到一些失意的，占出來的卦不好，他便幫對方再看看生辰八字，盡量利用所學及人生經驗開解對方，「人生滿希望吖嘛，你無希望咩都唔使做，真係等夠鐘，係咪？所以我哋要做返呢樣嘢。」



人人說廟街走向式微，林師傅同意，但他眼中，廟街仍然是具有潛力的夜市。香港正值推動夜經濟時，他也以靈雀為香港夜經濟占了一卦，林師傅認為籤文指向說今年未必是推動夜經濟的好時機，或要待到明年，才有更好發展。



【香港夜繽紛．廟街故事系列之二】



廟街內的「睇相街」舊時有幾檔靈雀占卜，時至今日，廟街僅剩下林師傅這一檔靈雀占卜。（廖雁雄攝）

廟街有條「睇相街」 全盛時有四、五檔靈雀占卜

廟街有條「睇相街」，有十數檔占卜檔。今年60多歲的林師傅，從他的師父手上接過檔口，至今已經廿多年。他說廟街全盛時期，有四五檔靈雀占卜，但隨著老師傅們退休、離世，慢慢地只剩下他這一檔靈雀占卜。

每隻靈雀四年便要「退休」

放在枱上的長方型雀籠，內裡分成四個空間，各有一道閘門，每格有一靈雀，因為都是白色，林師傅依次序叫牠們做「白一、白二、白三、白四」。每隻靈雀普遍四年便要「退休」，而四隻靈雀中，總有一隻正在學師。

據說，靈雀占卜有上千年歷史。（廖雁雄攝）

揀靈雀，全憑眼光，不過林師傅也承認有時會「走漏眼」，有些雀悟性較低，也不敢跳出籠外，當發現有雀教不曉、學不會，就唯有跟對待退休的靈雀一樣，另外找一個雀籠養著牠，「唔會好似人哋話咁棄咗佢，因為做我哋呢行，最主要係憑自己嘅良心。佢幫你㗎嘛，由得佢餓瓜（餓死），唔得。做人都唔能夠咁，有個原則㗎嘛。」

接手開檔之年廟街人來人往 林師傅嘆現在人疏落

林師傅說，師父退休之前， 也在廟街擺檔二三十年，以前師父開檔如擺地攤，圍著看占卜的人很多，「我師父全盛時期，喺呢度（檔內）係睇唔到出面嘅人，（人們）一層一層一層咁堆滿晒。」到他接手開檔，不再是擺地攤，改為搭帳篷，昔日人來人往的街道， 亦已變得疏落，周末亦是水盡鵝飛。

在廟街廿幾年，林師傅指這裡是具有潛力的夜市，由熱鬧走向式微，「可惜就可惜嘅，但可惜之中都無辦法。」

具潛力夜市由熱鬧走向式微 可惜也無辦法

他續指，以前睇相街旁的油麻地多層停車場未清拆，因為收費便宜，不少人飯後會開車來廟街閒逛，但停車場清拆後，「無咗聚腳點，車都唔知泊邊度，變咗啲人都唔聚係度。」疫情也影響人們的消費模式，街上晚上八九時已無甚人流，加上北上消費的熱潮，廟街都愈來愈冷清。

來找林師傅的，有長情的熟客，也有靠口耳相傳、慕名而來的新客。（廖雁雄攝）

來的有長情熟客 也有慕名而來新客

但人流少，不代表無人來占卜。只要不是三號風球，怕帳篷吹走、或有暴雨，林師傅都會開檔。他習慣向客人派籌，二三十個籌號很多時也會派光，來的有長情的熟客，也有靠口耳相傳、慕名而來的新客，以前有時也因為人客多，要占卜到凌晨，但隨著年紀大，林師傅說不想做太夜，現時每晚11時前便會截龍。

這一晚，林師傅剛剛開檔，兩名廿來歲的女生行過睇相街，經過他的檔口，想試些「傳統嘢」。Elle說是第一次睇掌，覺得林師傅所說的頗有啟發性，有從中得到指引，未來或會再來找林師傅。陪伴Elle來的Cheron則說，以旁觀者角度，覺得林師傅「幾準」：「我覺得係需要聽嘅建議。」她其後亦嘗試靈雀占卜，離開檔口時也笑言得到很好的意見。

兩名廿來歲的女生行過，經過林師傅的檔口，找他睇掌及嘗試靈雀占卜。（廖雁雄攝）

廿多年見盡眾生相 有客人嚷著要換一支好卦 林師傅：上卦唔一定最好

林師傅為人占卜算命廿多年，見盡形形式式的人，有些人來占卜，占出一支卦不好，嚷著要換一支，「通常我一定反對嘅，人生無理由話一定過得好，如果你係唔信，你就唔好問，你信支卦就避忌下。唔係一定話上卦一定最好，人生會有高低運，可能今年唔好、下年好呢，係咪？」

既占卜也為失意人「心理輔導」 林師傅：人生滿希望吖嘛

占卜不能輸打贏要，不過，林師傅也提到，有時遇到一些失意、落寞的人，占出來的卦不好，他便幫對方再看看生辰八字，「有啲人真係行到落嚟，真係好似就嚟想跳樓咁，你見到佢咁嘅情況，都要安慰下佢。用啲方法、憑我哋經驗：『咦唔係喎，睇睇你個八字、睇睇你條命，應該兩年後你會好好多，可能會大翻身。』佢信你咪得囉。」

在占卜以外，視乎情況，開解有需要的人，給些「心理輔導」，林師傅盡量利用所學及人生經驗，為他們保留希望，「人生滿希望吖嘛，你無希望咩都唔使做，真係等夠鐘，係咪？所以我哋要做返呢樣嘢。」

林師傅也提到，有時遇到一些失意、落寞的人，占出來的卦不好，他便幫對方再看看生辰八字，盡量利用所學及人生經驗，為他們保留希望。（廖雁雄攝）

人們來占卜問事業、問愛情、問財運，甚為常見，但近年除了這些問題，林師傅指也多了很多人來問移民，「即係『移民好唔好啊？去英國好唔好啊？去台灣好唔好啊？』咁問，都有畀個答案佢嘅，睇下佢信唔信，或者睇命格適唔適宜。」

以占卜命理為人解惑，但有些問題，林師傅就表明不答，他舉例說，有些人會來問他覺得某某官員做得好不好，他坦言這類問題很難處理，「我成日話，曹操都有知心友，關公都有對頭人，或者佢對於你好，對另一個人未必好，即係呢個係你嘅感受問題，要睇你點睇。」

沙士過後獲邀出席飯局 唐英年問香港經濟得上上籤

提到較深刻的占卜經驗，林師傅就提到，2003年沙士過後，唐英年出任財政司司長，當時有人邀請他去飯局，為唐英年占卜，預測香港經濟發展。他很有印象，當時抽出一號籤，是所有籤文中最好的一支上上籤，「有時好奇怪，抽卦真係抽卦，係抽到最好個支卦畀佢。我話得喇，呢支卦，香港有好嘅開始。」

靈雀叼出的是七號籤：武松打虎。（廖雁雄攝）

靈雀為香港夜經濟叼出「武松打虎」之籤 明年會更好

香港經濟近年大不如前，港府有意推動夜經濟，林師傅也以靈雀占卜，預測夜經濟未來的發展。靈雀叼出的是七號籤：武松打虎，籤文為「水中之月鏡如花、眼前景物假繁華、但見龍蛇相會合、四海聲名定可誇、枉有安排計、未必遂心頭、有喜非真喜、無憂反有憂」。

林師傅指按籤文所示，今年未必是推動夜經濟的好時機，政府提出了想法，但未知實際計劃，現時有人支持、也有人憂心忡忡，或要待到明年，有更好配套時，夜經濟才有較好的發展。

水中之月鏡如花 眼前景物假繁華 但見龍蛇相會合 四海聲名定可誇 枉有安排計 未必遂心頭 有喜非真喜 無憂反有憂 武松打虎籤文

靈雀叼出七號籤：武松打虎。（廖雁雄攝）

無意收徒哪怕靈雀占卜失傳：江山自有才人出

問卜，求的或許是一種心安，巧合抑天意，信不信由你。人們常來問未來，林師傅對自己未來倒已有打算，今年60多歲的他，打算做到70歲，身體可以的話，再多做一會，但他無意收徒，這是否意味著廟街將會失去最後一檔靈雀占卜，他笑說：「江山自有才人出，冇呢樣啫，唔係代表無（其他占卜），或者仲可能有高手啲嘅，我哋唔知㗎。」