廟街夜繽紛？歌檔大家姐十年無休以歌會友　頻因投訴早收檔嘆難存

一個歌檔，十年來風雨不改，不論街上人多人少，仍舊以歌會友。年近70歲的大家姐是廟街其中一檔歌檔檔主，自言開檔為興趣，「鍾意做我先搞呢度，唔鍾意我點嚟開。」她眼中，歌檔也是老人家、退休人士消遣的地方，每晚開檔，90多歲的爸爸也會一齊來，聽聽歌、唞唞氣。



經過疫情洗禮，大家姐說逛街人所剩無幾，來的主要都是習慣唱歌的歌友。不過，多年來，因為噪音管制，歌檔經常要提早結束，無法如常在晚上7時開到10時，相當掃興，也令歌檔難以生存。大家姐有意交捧予姪仔阿鋒，阿鋒說雖欣賞廟街街坊關係好，也覺得歌檔有需要繼續發展，但奈何要「現實啲」：「睇形勢，搵到食，先會傳承經營。」



這一夜，歌檔也要提早結束，關掉燈光、音樂驟停，來聽歌、唱歌的人遲遲未肯散去，有人忍不住批評政府說有意搞好夜市，但同時又在扼殺夜市。行過的外國人也大嘆可惜，說遊客來香港是想認識「老香港（Old Hong Kong）」，希望當局珍視這些本地文化。



【香港夜繽紛．廟街故事系列之一】



廟街榕樹頭下早已無人賣唱，但天后廟旁的街市街仍有數檔歌檔，年近70歲的大家姐（圖右）是其中一檔檔主。（廖雁雄攝）

接手歌檔前 她都是歌手

廟街榕樹頭下早已無人賣唱，但天后廟旁的街市街仍有數檔歌檔，年近70歲的大家姐，經營其中一檔十年，接手前的十年，她都是歌手，有時在廟街一帶的歌廳唱歌，有時就在歌檔唱歌，「有得唱就日日唱。都係賺啲食飯錢。」

她說，考慮接手，主要是原檔主當時沒空開檔，將檔口租給人打理，但租用人一個月有半個月不開檔，「咁我哋咪好無聊。」到她接手後，歌檔年中無休，風雨不改，如常開檔。

年過9旬老父也晚晚捧場聽聽歌、唞唞氣

大家姐經營的歌檔，每日傍晚搭好棚、架起帳篷，晚上七時起恭候歌友到場。她又說，爸爸年過90歲，不放心留他一人在家，所以現時開檔也會帶他來聽聽歌、唞唞氣。

她續說，歌檔也是老人家、退休人士消遣的地方，她自己開歌檔則是為興趣，「無嘢做，唔開喺屋企做乜嘢，返到屋企，一個人對住四幅牆。係鍾意做我先搞呢度，唔鍾意我點嚟開。」

尹光、呂姍也來過 與熟客合唱一曲 大家姐自得其樂

大家姐在歌檔行來行去，跟客人打牙骹，與熟客合唱一曲，自得其樂。問起歌檔往昔的模樣，她也很樂意打開電話相簿，分享明星來拍戲的影片，尹光、呂姍也來過，也有本地人、外國旅客來包場開派對、唱歌熱舞的影片。

十年間，歌檔有不少變化。

歌檔以前請樂手彈琴伴奏，大家姐接手後，決定轉做卡啦OK，她坦言當時對音響設備一竅不通，是靠跟姪仔慢慢摸索才成功「轉型」，「我又好牙擦，成條街得我一個人先搞卡啦OK，佢哋話唔得，我話得。」引入卡啦OK的原因也很簡單直接，「因為要求人（彈琴）好麻煩。」

邀來姪仔當DJ播歌 歌檔也須「轉型」

大家姐不求人，以前一個人去貨倉搬枱櫈、設備、搭棚開檔、招呼客人、播歌，到收檔都是一手包辦。但近年，她也開始覺得一個人搬重物、搭棚做不來，要請人幫手，一邊招呼客人一邊處理音響也有些應接不暇，約三年前便請來姪仔做「DJ」播歌。

大家姐姪仔阿鋒說，約三年前來歌檔幫手，最初未有疫情，歌檔經常坐無虛席，行人塞滿整條街。（廖雁雄攝）

客人來歌檔 唱的不止是老歌

客人來歌檔，唱的也不止粵劇、老歌，還會唱些內地的「新歌」，「前一排就唱《等你等了那麼久》，𠵱家唔係喇，𠵱家唱《紅顏知己》。」早前歌手鄭欣宜曾現身隔鄰的歌檔唱《聽海》，大家姐說現時客人也會唱。

大家姐自言無特別喜歡的歌，但有些熟客喜歡來點合唱歌，會著她去學，然後一起合唱，「好似《紅顏知己》、《紅塵情歌》，慢慢自己喺到學，學啲合唱歌曲，獨唱我唔學喇。」

晚上約八時，在歌檔附近聽歌的人漸多。（廖雁雄攝）

廟街一切在變 最大改變是人流稀落

形式變、人手變、歌曲也變，但近年最大的改變始終是來行街的人流變得稀落。大家姐說，以前街上人來人往，很多遊客，叫行人們「打賞下」，他們大多都願意，「以前揸個兜，銀仔一百蚊我都攞過。𠵱家無人畀錢㗎喇。」現時人流少，會來歌檔的，都是習慣來唱歌、聽歌的歌友。

（現在）人流都唔多，係唱歌嘅人、鍾意玩嘅人、聽歌嘅人多，行嘅人唔多，以前行嘅人好多。 大家姐

新冠前坐無虛席 疫情後市道淡 大家姐姪仔阿鋒：返唔到之前

大家姐的姪仔阿鋒也說，最初來幫手，新冠疫情未爆發，很多個晚上歌檔坐無虛席，行人塞滿整條街，「經過疫情，成個市道淡晒落嚟，返唔到之前。」

幾檔歌檔疑因噪音問題遭投訴，有警員來要求歌檔提早收檔。（廖雁雄攝）

這個晚上又遇噪音投訴要「收檔」

除了人流，噪音管制也與歌檔營運緊密扣連。周五晚上近8時，歌檔逐漸坐滿客人，也有些人聚在歌檔附近聽歌。惟8時許，便疑因噪音問題遭投訴有警員來到：「收檔喇、收檔喇。」

音樂驟停 一個月遇數次 大家姐：緊係好難受

歌檔的音樂驟停，再無幻彩燈光，大家姐說一個月會遇上幾次這種情況，最短試過開檔40分鐘便要收檔，「緊係好難受喇，唔開心喇。啱啱開檔就話收檔，早又無客，一有客佢就話收檔。」阿鋒也提到，歌檔營業時間為晚上7時至10時，收檔時間已訂得比噪音管制條例列明的晚上11時還要早，但事實上，很多時歌檔也未能營運足三小時。

同是賣藝人 小紅因西洋菜街「殺街」轉戰廟街：鍾意唱歌無辦法

鄰檔歌檔的負責人小紅以前在旺角西洋菜街賣藝，後來西洋菜街「殺街」之後，小紅就來到街市街經營歌檔。小紅說，現時的情況還不如以前在西洋菜街，「以前大聲會嚟叫我哋細聲，就唔會叫我哋收檔，𠵱家係唔同。……我哋鍾意街演、鍾意唱歌，所以無辦法，其他地方都唔比唱，呢到係油麻地最後嘅地方。」

香港還有不夜天？小紅：要畀多啲人出嚟行下，有嘢食、有歌聽

小紅以前聽人講香港是不夜城，但現時再講起這個形象，她搖頭嘆道再無這樣的想法。她透露，早前去珠海玩，見到當地夜市人迫人，有食肆、有人賣唱，同樣能開到凌晨1、2時，直言這些才是「不夜天」，「如果政府真係想搞旺啲，我哋都想唱夜啲，你睇油麻地只係淨返一個嘉年華，要畀大家多啲人出嚟行下，有嘢食、有歌聽，係咪咁樣成個香港就會旺？大家走出嚟無歌聽，係咪好失望？跟住又走人。跟住我哋日日都蝕本。」

曲終人須散 歌客：返屋企瞓教

歌檔的客人一心來唱歌，自然感到掃興，歌檔關燈後，不少客人仍在附近徘徊。陳先生是大家姐歌檔的常客，不時來唱歌、跟朋友聚一聚，有時也會遇上提早收檔的情況，他說知道政府有意搞夜市，坦言不理解為何執法上無改變，猶如「講一套、做一套」，沒留有空間讓歌檔營運。

另一位常客周先生（化名）剛到歌檔，未及唱歌，歌檔已提早結束，他大嘆：「想開下心，又開唔到。……返屋企瞓教，唔係點呀？唔消費囉，返屋企瞓教。」、「香港又話想搞夜市、搞旺佢，搞成咁，有咩用呀？」

大家姐及姪仔阿鋒花上逾一小時收拾檔內的枱櫈及設備，期間也有外國人行過，其中Nelson居港30年，之前也有來過歌檔，他說今晚來到時，發現沒有人唱歌，感到非常失望。他表示，知道香港政府正努力重新推動本地的旅遊業，但同時本地有很多規例，令很多大排檔、街頭賣唱無法繼續，令他感到可惜。

Nelson說，很多外地旅客來港，想看的並非商場，是想認識地道老香港（old Hong Kong）。（廖雁雄攝）

Nelson續說，很多外地旅客來港，想看的並非商場，是想認識地道的「老香港（old Hong Kong）」，直言這些攤販、街頭演出是值得珍視的本地文化，也是旅客最想認識的文化，惟港府未必明白，希望港府能夠看到這些本地文化，並修訂政策，讓這些本地文化有繼續生存的空間。

大家姐欲交棒 姪仔須看現實：搵到食先會傳承

大家姐希望做歌檔做到70歲，然後將歌檔交給姪仔打理，過退休生活，每日扮得花枝招展來歌檔玩。姪仔阿鋒則說，雖然喜歡廟街街坊街里的關係好，也希望繼續有歌檔讓退休人士有多一個玩樂的地方，但講到接手的問題，他無奈地說還是要「現實啲」：「睇形勢，搵到食，先會傳承經營。」