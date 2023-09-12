計劃六四展示國殤之柱直幡　內地來港法律博士生遭判囚6個月

在港修讀法律課程的23歲內地女生，被指與流亡海外的八九民運領袖周鋒鎖在網上聯絡，取得「國殤之柱」圖像的巨型直幡後，計劃於本年六四當天到銅鑼灣天橋公開展示。她昨承認一項企圖煽動罪，案件今（12日）在西九龍法院判刑。主任裁判官羅德泉指，被告絕非個人行動且有周詳計劃，但接納直幡內容圍繞六四，並無煽動暴力，亦無添加新意，且「國殤之柱」過去在港展示多年，即使再度展示，激起激烈情緒的風險亦偏低，終判其囚6個月。



被告曾雨璇，法律博士學生(Juris Doctor)。她承認一項「企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為」罪，指她於2023年5月8日至6月1日間，與內地六四民運人士周鋒鎖及其他人，企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。至於被告另面對的一項「作出具煽動意圖的作為 」，則獲法庭存檔。

女被告曾雨璇認曾與六四社運人士周鋒鎖(圖)聯絡。（周鋒鎖Twitter圖片）

官指「國殤之柱」過去多年在港公開展示 即使再次展示 激起激烈情緒的風險都不大

羅官判刑指，涉案行動呼籲於六四當天在世界各大城市展示直幡，屬國際性的集體行動，其影響力亦屬集體性。此外，行動計劃在敏感日子展示直幡，其目標毋庸置疑是一些對事件有共鳴的人，他們更容易被挑起情緒，行動影響力更大。另相關人士高志活和周鋒鎖均為海外人物，前者屬在海外有知名度和號召力的人，亦是涉案直幡的提供者；後者則負責寄出直幡，相當投入涉案運動，經常鼓勵和關注被告的動向。

羅官又指，被告絕非純粹個人行動。雖然她的影響力不大，但她參與其中，其角色負責執行。即使她與海外人士不相識，由於此屬集體行動，其效果並無地域界限。羅官亦認為，被告非衝動行事，有周詳全盤計劃。她計劃在鬧市展示體積大的直幡，遠處都可看見，加強影響力。另被告在同案另罪保釋期間干犯本罪，案發時已準備就緒，只是因被捕而行動告吹。

羅官最後指，涉案行動圍繞六四進行，直幡內容並無添加新意，亦沒有鼓吹暴力。而「國殤之柱」過去多年一直在香港公開展示，故即使再次展示，突然激起激烈情緒的風險不大，不可與香港早前發生的社會事件相提並論。羅官終考慮到案情嚴重、直幡內容尖銳，但潛在風險危機偏低等，判被告囚6個月。

案件編號：WKCC2389/2023