內地女生與八九民運領袖聯絡　計劃六四展示直幡　認圖作煽動行為

在港修讀法律課程的23歲內地女生,被指與流亡海外的八九民運領袖周鋒鎖在網上聯絡,將印有國殤之柱彩色圖像和「The Tiananmen Massacre June 4th 1989 The old cannot kill the young forever(天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人)」字眼的巨型直幡從美國寄至香港家中,計劃於六四當天到銅鑼灣天橋公開展示。女學方另在手機備忘錄詳細提及其計劃,包括要聯絡傳媒,遇查時要講標準普通話,自稱是內地遊客;身穿遊客裝,戴愛國顏色口罩,拎遊客箱子等。案件押後至明早判刑。



被告在港修讀法律博士課程

女被告曾雨璇,法律博士學生(Juris Doctor),今以廣東話答辯。她承認於2023年5月8日至6月1日間,與內地六四民運人士周鋒鎖及其他人,企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為,即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。至於被告另面對的一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為 」,則將於明天正式存檔法庭。

女被告曾雨璇認曾與六四社運人士周鋒鎖(圖)聯絡。(周鋒鎖Twitter圖片)

想讓全世界看到國殤之柱

案情指,警方於6月1日到被告的住所搜查,發現有一個包裹寫有被告的地址和手提電話號碼,內有一幅巨型直幡寫有「解放(國殤之)柱」;在書架上的文件夾內發現一封打印的信,署名為高志活」,標題為「你的國殤之柱直幡終於到達!」內容提及:「我希望我們在全世界都能看到國殤之柱,以示我們都記得天安門(事件)、以示香港人團結一致;以示綁架國殤之柱也不會使它變得不那麼受人注目......」

認家中有紀念六四事件直幡

警方另在其家中搜出單車鎖、登山扣及膠繩連鈎。被告即場被捕,她在警誡下稱:「我屋企有兩幅直幡係紀念六四事件既,係半個月前外國網友寄來俾我。」

警方在女被告曾雨璇家中搜出的直幡提及雕塑國殤之柱(圖)。(資料圖片)

準備在銅鑼灣圓形天橋展示

警方其後經調查發現,她準備及計劃於6月4日在銅鑼灣怡和街圓形天橋,展示一幅巨型直幡,其行動計劃紀錄在她的手機內。在該手機的照片庫中,發現有一張宣傳海報,標題為:「慶歸牢籠 歡迎來到獨裁(之地)」,兩側字句為:「民主燭火歸牢獄 六四維園慶回歸?」印有染血、花瓣變形的白色洋紫荊;被告與周鋒鎖的多張Instagram對話截圖,包括顯示被告稱會找方法在六四當天在港展示直幡。

遇查要講普誦話自稱內地遊客

此外,被告電話內的備忘錄亦紀錄了與六四行動有關的筆記,提及不要提前在警方知道的平台發佈核心內容;行動的形式為快閃,一但被警方截查要保護自己的權利;遇查時要講標準普通話,自稱是內地遊客;身穿遊客裝,戴愛國顏色口罩,拎遊客箱子;「可以係媒體前燒野表達象徵意義,但係唔好燒高志活作品。」並:「確保傳媒比狗先到」等。

周社交媒體曾提及被告

另據網上調查發現,周各有一個Twitter、Instagram和Facebook帳號,他於4月18日在3個社交平台分別發文,指收到雕塑家高志活發來的巨幅紀念六四海報,尋求一個懸掛地點。被告於6月2日因本案首次提堂時,周在社交平台發帖指:曾雨璇無罪,我為曾雨璇六四海報承擔責任。周又指:她在進出法庭時並揮手和舉拳頭,展示暴政下不屈的勇氣。

案件編號:WKCC2389/2023