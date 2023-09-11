內地女生與八九民運領袖聯絡　計劃六四展示直幡　認圖作煽動行為

在港修讀法律課程的23歲內地女生，被指與流亡海外的八九民運領袖周鋒鎖在網上聯絡，將印有國殤之柱彩色圖像和「The Tiananmen Massacre June 4th 1989 The old cannot kill the young forever（天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人）」字眼的巨型直幡從美國寄至香港家中，計劃於六四當天到銅鑼灣天橋公開展示。女學方另在手機備忘錄詳細提及其計劃，包括要聯絡傳媒，遇查時要講標準普通話，自稱是內地遊客；身穿遊客裝，戴愛國顏色口罩，拎遊客箱子等。案件押後至明早判刑。



被告在港修讀法律博士課程

女被告曾雨璇，法律博士學生(Juris Doctor)，今以廣東話答辯。她承認於2023年5月8日至6月1日間，與內地六四民運人士周鋒鎖及其他人，企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。至於被告另面對的一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為 」，則將於明天正式存檔法庭。

女被告曾雨璇認曾與六四社運人士周鋒鎖(圖)聯絡。（周鋒鎖Twitter圖片）

想讓全世界看到國殤之柱

案情指，警方於6月1日到被告的住所搜查，發現有一個包裹寫有被告的地址和手提電話號碼，內有一幅巨型直幡寫有「解放（國殤之）柱」；在書架上的文件夾內發現一封打印的信，署名為高志活」，標題為「你的國殤之柱直幡終於到達！」內容提及：「我希望我們在全世界都能看到國殤之柱，以示我們都記得天安門（事件）、以示香港人團結一致；以示綁架國殤之柱也不會使它變得不那麼受人注目......」

認家中有紀念六四事件直幡

警方另在其家中搜出單車鎖、登山扣及膠繩連鈎。被告即場被捕，她在警誡下稱：「我屋企有兩幅直幡係紀念六四事件既，係半個月前外國網友寄來俾我。」

警方在女被告曾雨璇家中搜出的直幡提及雕塑國殤之柱(圖)。（資料圖片）

準備在銅鑼灣圓形天橋展示

警方其後經調查發現，她準備及計劃於6月4日在銅鑼灣怡和街圓形天橋，展示一幅巨型直幡，其行動計劃紀錄在她的手機內。在該手機的照片庫中，發現有一張宣傳海報，標題為：「慶歸牢籠 歡迎來到獨裁（之地）」，兩側字句為：「民主燭火歸牢獄 六四維園慶回歸？」印有染血、花瓣變形的白色洋紫荊；被告與周鋒鎖的多張Instagram對話截圖，包括顯示被告稱會找方法在六四當天在港展示直幡。

遇查要講普誦話自稱內地遊客

此外，被告電話內的備忘錄亦紀錄了與六四行動有關的筆記，提及不要提前在警方知道的平台發佈核心內容；行動的形式為快閃，一但被警方截查要保護自己的權利；遇查時要講標準普通話，自稱是內地遊客；身穿遊客裝，戴愛國顏色口罩，拎遊客箱子；「可以係媒體前燒野表達象徵意義，但係唔好燒高志活作品。」並：「確保傳媒比狗先到」等。

周社交媒體曾提及被告

另據網上調查發現，周各有一個Twitter、Instagram和Facebook帳號，他於4月18日在3個社交平台分別發文，指收到雕塑家高志活發來的巨幅紀念六四海報，尋求一個懸掛地點。被告於6月2日因本案首次提堂時，周在社交平台發帖指：曾雨璇無罪，我為曾雨璇六四海報承擔責任。周又指：她在進出法庭時並揮手和舉拳頭，展示暴政下不屈的勇氣。

案件編號：WKCC2389/2023