3男涉百人群組內討論傷警員　包括用炸彈及強力膠　否認煽動開審

2019年反修例運動期間，三名男子涉在一個有逾百成員的WhatsApp 群組內，發表傷害警員和其家人的訊息，包括「如果有人無差別殺警， 殺佢地老婆仔女，佢地會驚」、「三個月殺一個，殺X到佢地出街都疑神疑鬼」。他們又提議傷害警員的方法，包括使用炸彈、強力膠水，或使用無人機向警員扔燃燒物，他們被捕時均稱在洩憤及無意傷害人。三人否認兩項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，案件今（4日）在區域法院開審。



3名被告：關嘉林（50歲，售貨員）、葉子軒（31歲，健身教練）及曾智健（51歲，工程公司東主）。控罪指，他們於2019年10月7日，在香港非法煽惑其他不知名人士非法及惡意地導致警務人員及其家屬身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

3名被告在區域法院否認煽動罪開審。(資料圖片)

首被告是其中一名群組管理員

控方讀出開案陳詞指，三名被告於案發時為WhatsApp 群組「 HK Audi 5 Club」成員。該群組有逾100名成員，首被告是其中一名管理員。

約2019年10月7日晚上，群組內有成員討論一段片段，為保安制止警員進入某商場。事件引來成員討論，三名被告作主導，衝着傷害警務人 員，並散播針對警方的不合理憤恨。

第亖被告指黑警確實曾強姦人

至午夜時分，相關訊息逾579條，包括傷害警員和他們的家人。如首被告稱：「黑警唔失控，市民何來會失控」。有群組成員指「兩邊都失控」，第三被告則回應：「班黑警係確確實實強姦咗人同殺咗人，死有餘辜？」

次被告指未有人殺警及其家人

此外，次被告發訊息：「仲未有人殺警同佢地老婆仔女，如果有義士做，我一定捐錢俾佢屋企人」、「如果有人無差別殺警， 殺佢地老婆仔女，佢地會驚，因為佢地防不勝防，最好香港人唔好再示威，剩係暗殺」，他並稱「三個月殺一個，殺X到佢地出街都疑神疑鬼」。首被告則指「緊係向佢地家人仔女報復啦，黑槍有槍，佢地無槍麻」。

首及第三被告提議不同傷害警員方法

期間，首被告和第三被告亦討論傷害警員的方法，如首被告提議用炸彈，或用無人機向警員扔燃燒物，第三被告則提議「倒d 強力膠水落 d狗到」，他們的提議引發其他成員回覆。

被捕時稱無意傷害人

三名被告於同年12月31日被捕，他們在警誡下稱發出訊息旨在宣洩他們憤慨的情緒，無意傷害他人。次被告亦稱，他已公開道歉，並退出群組。

案件編號：DCCC 571/2022