廉署控安世高層及供應商代表　涉以1.6萬元賄款助取採購訂單

廉政公署公布，今日（12日）落案起訴，一名安世半導體(中國)有限公司工程部前總監及一名供應商銷售代表，兩人涉嫌行賄受賄以助該供應商取得一份半導體生產部件採購訂單，價值逾50萬元人民幣（即約54萬港元）。



兩名被告已獲廉署准予保釋，以待星期四（14日）在沙田裁判法院答辯。



廉政公署落案起訴一名半導體生產商前總監及一名供應商銷售代表，涉嫌行賄受賄以助該供應商取得一份半導體生產部件採購訂單，價值逾50萬元人民幣。（資料圖片）

被告何志海（55歲），案發時為安世工程部總監，負責監督該部門評估供應商的技術能力，以及向安世推薦供應商。案情提到，安世在約於2017年2月，開始挑選供應商以採購用於生產半導體的兩個部件，即封裝模具和型腔鑲條，並邀請了另一被告安世供應商高柏斯、朗誠的銷售代表甄耀宗及另外兩間供應商提交報價以作評核。

兩人涉嫌於2017年2月至2019年6月期間，一同串謀使何志海從甄耀宗接受一筆逾16,000港元的賄款，以利便朗誠獲安世選為上述兩個部件的供應商。兩人同被控一項代理人串謀接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》，已獲廉署准予保釋，以待星期四（九月十四日）在沙田裁判法院答辯。

廉署調查發現，安世在上述期間向朗誠發出訂單採購該兩個部件，並支付貨款逾50萬元人民幣。兩名被告涉嫌以甄耀宗獲取的相關佣金計算支付予何志海的賄款。