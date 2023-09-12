波膽重開｜馬會足智彩重推波膽項目　「主客其他」分拆成四個選項

賽馬會今年6月13日為足智彩推出兩個新波膽選項，但兩日後日本對蕯爾瓦多賽事出現日本6:0勝出賽果，有投注「主其他」市民以為中彩，但原來需買「主其他（客零入球） 」選項才獲派彩，事件令不少投注人士不滿，馬會遂暫停兩項新投注選擇及酌情退款，後來連整個波膽投注項目亦暫停。



事隔約三個月，馬會今日（12日）宣布以全新名稱重新推出4個波膽投注選項，新名稱分別為「主其他（客無入球）」、「主其他（客有入球）」、「客其他（主無入球）」及「客其他（主有入球）」。馬會指，波膽注項的新名稱更貼切反映注項定義，為確保投注人士對波膽注項有充分了解，將在場外投注處及其他渠道提供相關資訊。



馬會9月12日宣布以全新名稱重新推出4個波膽投注選項，新名稱分別為「主其他（客無入球）」、「主其他（客有入球）」、「客其他（主無入球）」及「客其他（主有入球）」。

馬會網站及手機投注程式今日有彈出四個新波膽投注選項的具體詳情及中彩解釋，4個波膽投注選項，新名稱分別為「主其他（客無入球）」、「主其他（客有入球）」、「客其他（主無入球）」及「客其他（主有入球）」。

以「主其他（客無入球）」及「主其他（客有入球）」為例，前者中彩賽果，為主隊勝6：0、7：0及8：0等；後者則包括主隊勝4：3、5：3及5：4及主隊入6球或以上而客隊有入球的所有主隊勝出賽果，包括6：1及8：2等。

9月12日開啟馬會手機投注應用程式會有最新的波膽四個選項介紹。

馬會今年6月中，發生日本對蕯爾瓦多波膽派彩爭議後，曾指個別在日本對蕯爾瓦多賽事中投注波膽的客戶，尚未完全了解新的投注選擇，因此馬會決定酌情退還相關投注款項。馬會同時決定即時暫停兩個新波膽投注選擇，並將加強宣傳工作，以確保未來重新推出前，客戶會對新選擇有充分了解。