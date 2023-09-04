駱駝漆大廈｜光榮米線違地契經營風波　地政總署：無針對任何公司

位於觀塘駱駝漆工廈食肆的餐廳「光榮米線」早前被地政總署以違反地契為由要求結業，地政總署署長黎志華今日( 4日 )表示，執管行動絕對無針對任何行業或公司，又指工廈本身的設計不宜容大量人流進入，只能作工業或貨倉儲存用途，業主改變用途需向地政總署申請。



▼8月28日 食環署午膳突擊巡查駱駝漆大廈食肆▼



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執管行動絕對無針對任何行業或公司

「光榮米線」早前接獲地政總署通告，指其位於駱駝漆第3座內的單位只可用作工業及貨倉用途，要求店舖停業，否則會釘契。地政總署署長黎志華今日表示，是收到市民投訴後才處理，執管行動絕對無針對任何行業或公司，「收到市民投訴後，我們會按工作優次及資源，盡快進行巡查，所以我們的巡查絕對沒有針對任何一個行業、沒有針對任何一間公司，只不過在例行巡查對違契的個案來說，我們會按自己的部門指引發出警告信，如果業主屢勸不改的話，我們會用『釘契』的方式處理。」

另外他強調，行動是以風險為本，若工廈有危險牌照的倉庫，署方會主動巡查，確保無不符合規定的用途。地政總署每年有約500多宗工廈違契、要發警告信個案。

工廈設計不宜容大量人流 改變用途需向地政總署申請

除了「光榮米線」外，同大廈多間食肆其後亦被發現違返地契經營。被問到相關法例是否過時，黎志華指按照地契要求，業主只能夠作工業或貨倉儲存用途，又指若工廈本身的設計無預計有大量外來人流，將造成消防風險，若要改變用途需要向地政總署申請。

他又表示，在工廈活化的政策下，容許不會引入大量人流的行業存在，包括創意產業、科研辦公室等，不用向地政總署申請，但零售、餐飲等會吸引「街外人」進入工廈的行業就不容許，除非業主將整座工廈改建為符合消防規格，就不受限制，容許不同行業存在。

另外，荃灣油柑頭「港人首次置業」項目早前流標，房屋局邀請房協承接有關項目興建「首置」單位。黎志華回應指，每次招標都有底價，以保障公帑，不會賤賣土地，相關底價是在截標日早上決定，以反映最新市況及經濟狀況。