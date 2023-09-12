紅山半島山泥傾瀉｜地政總署：3獨立屋非法霸官地　已開展維修

撰文：林穎嫺
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近日的世紀暴雨令港島大潭豪宅紅山半島第70、72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空，揭發獨立屋僭建問題。地政總署今晚（12日）表示，承建商今日已開展緊急斜坡維修工程，預料最快數日內可完成較危急部份，並於九月下旬完成所有工程。當局又指，初步確認紅山半島70、72及74號屋均非法霸佔官地，將會展開展開土地管制行動。

地政總署初步確認紅山半島70、72及74號屋均非法霸佔官地。（香港01製圖)

▼9月12日　紅山半島三屋霸佔官地▼

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地政總署承建商料9月下旬完成緊急斜坡維修工程

地政總署表示，署方委託承建商今日已就紅山半島毗鄰斜坡的山泥傾瀉的情況，開展緊急斜坡維修工程，如天氣情況許可，承建商預計可於數日內完成較危急部分的工程，並於9月下旬完成所有工程。

當局又指，經檢視航拍照片和批地圖則後，初步確認紅山半島70、72及74號屋，均有未經許可佔用政府土地的情況，並強調一般而言，若發現不合法佔用政府土地情況，將會展開土地管制行動，張貼法定通知飭令佔用人在限期前停止佔用政府土地，否則署方會採取執管行動，包括依法檢控相關人士。

▼9月10日　屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼

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▼9月10日　鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼

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