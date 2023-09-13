鯨魚．香港｜鄭家泰指背傷未必屬人為　促當局及早研可禁船水域

港島南區水域有鯨魚出現，漁護署昨日（12日）指從拍攝得到的照片發現，鯨魚背部有傷口，健康情況令人關注。香港海豚保育學會會長鄭家泰今早（13日）在電台節目指，看過照片，其頭部及背部的傷口較淺層，未必是人為造成，實際原因未知，但目前看無急切需要接受治療。他又指，今次政府各部門反應較快，但「夠唔夠」則視乎鯨魚會否持續出沒，建議當局及早研究哪些海域可禁船，如鯨魚再出現便可應對。



▼9月12日 漁護署稱相片顯示鯨魚背部有傷口▼



香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，據現有官方或網上流傳的相片，未能確認鯨魚品種，不過，鯨魚大機會屬於侏儒抹香鯨或小抹香鯨。這兩種鯨魚，特別是侏儒抹香鯨，較少游近岸，見到人或船會主動避開，較少群、甚或單獨出沒。

鄭家泰指，抹香鯨屬於齒鯨科，齒鯨會主動捕獵獵物，如烏賊、魷魚，雖然不會主動攻擊人類，但面對其他動物對牠們作出威脅、攻擊，牠們都會還擊自衛。

被問到為何會出現在香港水域，鄭家泰坦言不肯定原因，但以往例子，有些是因為追獵物而游到香港水域、也有些因身體問題影響其辨別方向誤入近岸水域、極端天氣也或有影響。

▼9月11日 港島南水域再現鯨蹤▼



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漁護署昨日指從拍攝得到的照片發現，鯨魚背部有傷口。鄭家泰指，學會已看過照片，除背上傷口，鯨魚頭部也有傷，但背部及頭部的傷口均較淺層，未必是人為造成，而侏儒抹香鯨或小抹香鯨以往都有在水底找石頭磨走身上寄生蟲的行為，有機會受傷，暫時難料造成現時傷口的實際原因，但目前看無急切需要接受治療。

他續指，今次政府各部門反應較快，包括漁護署很快已問不同團體及專家的意見、通知海事處希望減少鯨魚出沒範圍的船隻，但「夠唔夠」則視乎鯨魚會否持續出沒，因昨日當局未有發現鯨蹤。

至於設立禁船區，他指現時未知鯨魚出沒範圍有多大、有多廣，希望當局持續留意。他透露，漁護署曾稱在部分水域設禁船區屬可行，他建議當局及早研究哪些海域可禁船，如鯨魚再出現便可應對。