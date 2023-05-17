大灣區青年就業計劃接獲逾千入職通知　月薪最高49,200港元

以本地大學畢業生為對象的「大灣區青年就業計劃」，於2021年1月試行，招聘期於同年8月結束。勞工及福利局局長孫玉菡透露，計劃試行期間共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，近九成入職青年的月薪介乎18,000 港元至 21,000港元，最高月薪為 49,200港元。



大灣區青年就業計劃鼓勵企業聘用本地大學畢業生到大灣區內地城市工作（資料圖片）

計劃鼓勵企業聘請及派駐香港的大學畢業生到大灣區內地城市工作，企業按香港法例以不低於月薪18,000港元聘請目標的大學畢業生。孫玉菡書面回覆立法會議員陳仲尼質詢時透露，試行計劃共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，近九成入職青年的月薪介乎18,000 港元至 21,000港元，最高月薪為 49,200港元。不過，政府的場面答覆則未有提供有關最高月薪職位屬於的行業。

根據行業劃分，試行計劃以商用服務業入職人數最多，有377人；其次為金融業有286人。以職業劃分，專業人員佔最多，有484人、而緊隨其後的為經理及行政級人員、及輔助專業人員，分別有288人及250。

孫玉菡：會適時檢討應否提高企業資助額

至於陳仲尼建議政府再提高向參與該計劃的企業發放的薪酬補貼額，以鼓勵有關企業調高薪酬，從而吸引更多本港大學畢業生參與該計劃。

孫玉菡回應指評估研究的結果顯示，試行計劃有助入職青年獲得促進事業發展的工作經驗，計劃反應也顯示安排對青年人有吸引力。勞工處會加強宣傳推廣，鼓勵更多合資格畢業生參與恆常計劃。由於今年3月把計劃恆常化，推行時間尚短，勞工處會密切監察情況，及聆聽企業及入職青的意見，適時檢討計劃細節包括資助安排。