大灣區青年就業計劃接獲逾千入職通知 月薪最高49,200港元
撰文：文維廣
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以本地大學畢業生為對象的「大灣區青年就業計劃」，於2021年1月試行，招聘期於同年8月結束。勞工及福利局局長孫玉菡透露，計劃試行期間共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，近九成入職青年的月薪介乎18,000 港元至 21,000港元，最高月薪為 49,200港元。
計劃鼓勵企業聘請及派駐香港的大學畢業生到大灣區內地城市工作，企業按香港法例以不低於月薪18,000港元聘請目標的大學畢業生。孫玉菡書面回覆立法會議員陳仲尼質詢時透露，試行計劃共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，近九成入職青年的月薪介乎18,000 港元至 21,000港元，最高月薪為 49,200港元。不過，政府的場面答覆則未有提供有關最高月薪職位屬於的行業。
根據行業劃分，試行計劃以商用服務業入職人數最多，有377人；其次為金融業有286人。以職業劃分，專業人員佔最多，有484人、而緊隨其後的為經理及行政級人員、及輔助專業人員，分別有288人及250。
孫玉菡：會適時檢討應否提高企業資助額
至於陳仲尼建議政府再提高向參與該計劃的企業發放的薪酬補貼額，以鼓勵有關企業調高薪酬，從而吸引更多本港大學畢業生參與該計劃。
孫玉菡回應指評估研究的結果顯示，試行計劃有助入職青年獲得促進事業發展的工作經驗，計劃反應也顯示安排對青年人有吸引力。勞工處會加強宣傳推廣，鼓勵更多合資格畢業生參與恆常計劃。由於今年3月把計劃恆常化，推行時間尚短，勞工處會密切監察情況，及聆聽企業及入職青的意見，適時檢討計劃細節包括資助安排。