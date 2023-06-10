工聯會和青年聯會獲委聘　為「大灣區青年就業計劃」提供支援

政府今年將「大灣區青年就業計劃」恆常化，並會津貼機構招聘合資格畢業生派駐到內地灣區城市工作。工聯會大灣區社會服務社和香港青年聯會，獲勞工處委聘提供計劃支援服務。兩間機構稱，目前計劃收到的主要查詢分別有關僱員權益和社交聯誼。



勞工處早前推出恆常化「大灣區青年就業計劃」。（資料圖片／李宇婷攝）

工聯會大灣區社會服務社和香港青年聯會為參與計劃的青年提供一系列服務，包括支援熱線、資訊講座、緊急支援、認識國情、情緒支援、生活支援、研學交流、定期聚會、企業參觀等服務，讓香港青年在內地仍然能接受全方位的港式支援服務。

工聯會大灣區服務社總幹事曾志文指，計劃試行期間已成立廣州青年中心，以支援青年，查詢或投訴主要僱員權益，包括強積金供款等。獲勞工處委聘後，機構會方便與服務者聯絡，未來會舉辦更多講座解說有關議題，及早讓他們獲得資訊。

曾志文指，收到僱具權益方面的查詢。（李宇婷攝）

協助辦社交活動 助北上港青聯誼

曾志文續指，服務社早前訪問廣東省人社廳，僱員權益或內地法律等議題受相關部門高度重視，廣東省人社廳本月初已和勞工處和民政事務局合作，令計劃運作更順暢。她又認為，現階段最重要是讓參與計劃的了解內地法律，未來會和人社廳合作，製作更多短視頻講解內地法律，並以廣東話解說，方便港人理解。

香港青年聯會副主席項與秋指，聯會以青年角度出發支援參與計劃的青年。他指近日收到頗多就社交等的查詢，聯會會舉行最多58場活動，每月一至兩場職業生涯規劃或內地企業家分享會，亦會和內地各個青年組織聯合舉辦活動，以助香港認識內地青年。另外計劃結束後，聯會會舉辦舊生會，建立青年的聯網。

計劃申請者希望發展不侷限於香港

計劃參與者阿光完成碩士學位後，不想侷限於香港發展，於是藉計劃到大灣區發展，心儀發展的城市包括廣州和深圳。他表示，由於不太熟悉內地城市，加上房屋租金不便宜，阿光指今日出席講座，最期待是獲得住房相關的資訊，以便他找到最適合的住所。