紅山半島山泥傾瀉｜74號屋戶主禁查懷疑僭建物　屋宇署周三申手令

近日的世紀暴雨令港島大潭豪宅紅山半島第70、72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空，揭發獨立屋僭建問題。屋宇署今晚（12日）表示，今日派員到早前被拒進入的74號屋視察，惟戶主拒絕讓署方人員進入屋內一些懷疑有僭建物的地方視察，當局明日（13日）將向法庭申請手令，要求進入有關處所，以確定該獨立屋有否任何違規建築物可能構成危險。



地政總署初步確認紅山半島70、72及74號屋均非法霸佔官地。（香港01製圖)

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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屋宇署：戶主拒絕讓署方人員進入疑僭建物

屋宇署表示，今日派員到紅山半島第74號屋視察，惟戶主拒絕讓署方人員進入屋內一些懷疑有僭建物的地方視察，因而未能確認有關地方是否存有僭建物或違規工程。當局指，就今日未能進入部分處所以致視察工作受阻的情況，將會根據《建築物條例》，明日向法庭申請手令，要求進入有關處所，以確定第74號屋有否任何違規建築物可能構成危險。

74號屋由滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明以公司持有，她現為公益金公共關係委員會委員，為公關界名人。她今日回覆僅表示身處外地，未有回覆其他查詢。

以公司持有74號屋的董事、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明為公益金公共關係委員會委員，為公關界名人。（公益金網頁圖片）

按序處理紅山半島其他獨立屋僭建情況

當局續指，正全力處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全，同時正調查第70號、第72號及第74號屋的僭建物／懷疑僭建物事宜，並會嚴肅跟進相關執管工作，包括考慮根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。

至於紅山半島其他獨立屋的僭建情況，當局則指，會根據現行僭建物執法政策，以風險為本原則，按序處理。

▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼

