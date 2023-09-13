鯨魚．香港｜漁護署擴大搜索範圍至港島南區以外水域　未發現鯨蹤

港島南區水域周一（11日）出現鯨魚，漁護署今日（13日）聯同警務處、海事處、香港海洋公園保育基金，以及政府飛行服務隊進行搜索，搜索範圍擴大至港島南區以外水域，但截至今晚6時，都無發現鯨魚蹤影，亦無接獲有關鯨魚出沒的報告。



漁護署於社交網站專頁表示，自周一（18日）起已聯同警務處及海事處於港島南區曾發現該鯨魚出沒的地點，定立管控水域範圍，派員日以繼夜巡邏同管控船隻出入。當有船接近或進入範圍，在場政府人員會指示他們離開，並對拒絕合作人士採取執法行動，以確保鯨魚不會受到人為滋擾，而過去兩日亦無發現任何觀鯨活動。

▼9月12日 漁護署稱相片顯示鯨魚背部有傷口▼



▼9月11日 港島南水域再現鯨蹤▼



+ 1

漁護署、警務處與海事處今日（13日）繼續派船出海，連同香港海洋公園保育基金搜索鯨魚蹤影，在政府飛行服務隊的協助下進行高空搜索，並將搜索範圍擴大至港島南區以外水域。漁護署指，截止今晚6點，都無發現鯨魚蹤影，亦無接獲有關鯨魚出沒的報告。

署方續指，政府已透過不同渠道，強烈呼籲市民不要出海觀鯨，提醒市民發現鯨魚蹤影，應要減慢船速以及盡快離開，並且通知漁護署（熱線：91882879）鯨魚出現的地點，以便跟進。