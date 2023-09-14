消委會｜amika風筒負離子極低　米家Mi與Dyson同四星　價錢差17倍

不少人都會日日洗頭，不論在洗頭後吹乾頭髮或要造型美髮，風筒的吹乾速度及溫度都甚為重要。消委會《選擇月刊》今日（14日）公布，測試市面上13 款風筒，發現雖然所有樣本均指可以產生負離子，惟聲稱濃度與測試結果存在差異，當中amika風筒只量得每立方厘米361個負離子，其水平與沒有負離子功能的風筒所量得的數值相若。消委會指出，有理由懷疑測試所得的負離子為環境中的負離子，而非樣本所產生的。

多款測試的樣本大多獲得4分總評，當中百多元的米家Mi與逾3000元的Dyson均同評四星，反映產品質素與價格未必成正比。

消委會亦發現，不同風筒吹乾速度相差近1倍，而當中ghd及Dyson樣本吹出的暖風溫度最高分別逾96度及108°C。消委會提醒，消費者使用時應留意使用時的距離和時間，否則對髮質可能構成傷害。



（資料圖片／龔嘉盛攝）

消委會測試13款風筒樣本，額定功率由1,000W至2,300W，7款為額定功率1,700W或以上的型號，其餘6款的額定功率則為1,600W或以下，當中2款為設有雙電壓選擇的「旅行風筒」，各樣本售價約由$199至$3,680，而測試項目包括吹乾速度、吹髮溫度、加熱均勻性、負離子濃度及安全測試等。

現時不少人都希望選用負離子風筒以希望頭髮較順滑，雖然測試的樣本均指可以產生負離子，惟聲稱濃度與測試結果存在差異，量得的負離子濃度由每立方厘米361個至8,990萬個負離子不等 。

其中ghd的風筒負離子濃度最高，每立方厘米近9千萬個，至於最低的則為amika風筒只量得每立方厘米361個負離子，跟另1款沒有負離子功能的對照風筒量得的濃度（約200個至300個）相若。消委會指出，有理由懷疑測試所得的負離子為環境中的負離子，而非樣本所產生的。

amika風筒只量得每立方厘米361個負離子，跟另1款沒有負離子功能的對照風筒量得的濃度（約200個至300個）相若。（洪芷菁攝）

消委會亦發現，部分測試到的負離子濃度，與其品牌有稱的有不符。撇除amika風筒後，測試中負離子濃度最低的風筒為Parlux，量得每立方厘米83萬多個負離子，惟相關牌子的代理商回覆消委會查詢時表示，其產品的負離子濃度可達每立方厘米5千萬個負離子，與測試數值相差近60倍。

另一款iLIVI風筒聲稱濃度達1億個負離子，測試亦只量得近1,600萬個，比其聲稱數值少近84%。不過，消委會亦補充，由於是次負離子濃度測試是參考去年8月發布的最新國際標準進行，此測試項目於生產商設計及測試產品時尚未確立。

另外，消委會亦發現，不同風筒量得的吹乾速度由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，顯示用樣本吹乾相同分量的水分，所花的時間相差約0.85倍，即假設使用吹乾速度最高的樣本吹乾頭髮需時5分鐘，使用速度最低的樣本便約需要逾9分鐘。

▼消委會測試風筒 由高至低總評▼



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消委會指，一般而言，額定功率1,700W（瓦特）或以上的樣本整體上吹乾速度較快， 而億世家ecHome吹乾速度則最快，吹乾速度由平均每分鐘6.3克。至於額定功率1,600W或以下型號則普遍較慢，當中以iLIVI、Nobby by Tescom 及amika 的吹乾速度較慢。

另外，消委會亦發現，ghd及Dyson樣本吹出的暖風溫度最高分別逾96度及108°C。消委會提醒，消費者使用時應留意使用時的距離和時間，否則對髮質可能構成傷害。

消委會指出，整體而言，多款測試的樣本大多獲得4分總評，當中百多元的米家Mi與逾3000元的Dyson均同評四星，反映產品質素與價格未必成正比。

消委會提醒，隨著日常使用，塵埃和污垢有機會積聚在負離子釋出口的小孔位置，宜定期用棉花棒清理負離子釋出口，以維持負離子可以持續輸出。另外，消費者亦切勿於洗手盆等潮濕位置及手濕時使用風筒，減低觸電危險。

Dyson回覆消委會時指， 是次性能測試所參考標準的部分項目與消費者實際使用並不相關，例如加熱均勻性及負離子濃度等項目，如不配合真實使用方法測試，數據對消費者並不具指導作用。不過，消委會補充，是次測試參考相關適用於風筒的國際標準進行。

消委會去年全年接獲79宗風筒的投訴，今年1至8月共接獲45宗，與去年同期少5宗。至於2021年全年有52宗、2020年全年有39宗。