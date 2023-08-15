消委會｜網購平台有濫用膠袋之嫌　三成未準確收取膠袋費

政府在2022年底實施優化塑膠購物袋收費計劃，零售商須就每個沒有獲豁免收費的膠袋，向顧客收取不少於1元，包括網上零售交易。消費者委員會表示，接獲不少消費者反映，指部份商戶及網購平台濫收膠袋費及派發過多膠袋，今年1至7月已有39宗投訴。該會續指，部份商戶有濫用膠袋之嫌，例如在貨品原有密封包裝以外，再額外使用膠袋包裝。

就此，消委會以一般消費者身份實測69次，於11間網店或網購平台購買不同種類的食品，結果發現不足三成商戶準確收取膠袋費或包裝費，更有商戶收取膠袋費或包裝費後，卻未有提供膠袋，其中消委會從Foodpanda訂購了14次，當中只有九次提供一至兩個膠袋；另有五次以一至兩個紙袋替代。Foodpanda解釋，包裝費亦涵蓋了行政費及處理費等。



消委會職員以一般消費者身份於11間網店或網購平台，包括連鎖超市與食品店的自家網店，以及與超市合作的第三方外賣平台等，實試69次購買不同種類的食品，涉及新鮮、冰鮮、冷藏或一般食品等。實試過程包括購買三組食品，分別只購買濕貨（新鮮、冰鮮或冷藏食品）、只購買乾貨（罐頭、杯麵及薯片），以及一併購買乾濕貨，同時包括上門派送及店取服務。

37次實試有收膠袋費 當中10次收費準確

在69次實測中，消委會指，37次（即54%）均需收取膠袋費或包裝費，每次訂單收費介乎1至6元，提供的膠袋數量由1個至8個不等。若以每個膠袋收取1元及不考慮可豁免的情況，點算實試中提供的淨膠袋數量，在37次有收取膠袋費或包裝費的實試中，只有10次提供的膠袋數量與收取的相關費用相符，即只有27%準確收取費用。

消委會歸納出四大問題。（消委會圖片）

因應收取費用的情況，消委會歸納出四大問題：

問題一：膠袋數量超出或少於所收取的費用

消委會提到有四次透過戶戶送訂購百佳不同數量貨品，雖然只提供一個膠袋，但最多收取3元膠袋費。另外，有五次實測沒有收取膠袋費，但仍獲提供一至三個膠袋，涉及HKTVmall、百佳、一田。

戶戶送表示，膠袋費包括所有盛載商品的包裝費。

消委會提到有四次透過戶戶送訂購百佳不同數量貨品，雖然只提供一個膠袋，但最多收取3元膠袋費。(資料圖片)

問題二：沒有收取膠袋費卻提供膠袋或保溫袋

有三次實測在HKTVmall訂購六款濕貨及三款乾貨時，收取了2元膠袋費，但收貨時分別使用了五個、兩個和三個膠袋，而且還使用了一至兩個保溫袋盛載西蘭花及蘋果。

問題三：收費後沒有提供膠袋

消委會透過Foodpanda分別訂購AEON、大昌食品、U購及Pandamart貨品，在14次有收取包裝費（由1至3元不等）的實測中，當中九次提供一至兩個膠袋，部份同時使用紙袋；另有五次以一至兩個紙袋替代。

Foodpanda回覆稱，包裝費主要按訂單的重量及尺寸而定，而且亦涵蓋了行政費及處理費等。

Foodpanda回覆稱，包裝費主要按訂單的重量及尺寸而定，而且亦涵蓋了行政費及處理費等。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，一田的三次實測中，都有收取2元包裝費，但只以紙箱盛載，未有膠袋。一田指，包裝費包括紙盒、最多兩個膠袋，以及送貨上門訂單的行政費，無論訂單金額及產品類型，包裝費均為2元。

問題四：貨品一樣但收費及膠袋數量每次不同

訂購相同種類及數量的貨品，實試發現所收取的膠袋費或包裝費亦有不同。例如其中兩次在百佳重複訂購九款相同貨品，同樣提供了三個膠袋，但第一次收取了2元膠袋費，第二次則沒有收取任何費用。

消委會就實試結果，向環保署徵詢意見，該署指，雖然商戶就提供的額外膠袋，向顧客收取膠袋費並沒有違例，但基於「惜物、減廢」原則，商戶應重新思考這些包裝是否必要。

消委會則表示，部份商戶有濫用膠袋之嫌，例如在貨品原有密封包裝以外，再額外使用膠袋包裝。該會認為，部分網店或網購平台因物流或運輸操作需要，而使用額外膠袋，卻將成本轉嫁於消費者，或收取較高的膠袋費而派發過多膠袋，此舉或有違生產者責任或污者自付原則。

今年首七個月接39宗投訴

消委會在今年首七個月接獲39宗相關投訴，過去三年均沒有投訴，料與去年底才徵收膠袋費有關。