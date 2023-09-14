夜繽紛｜廟街商會指推得太急　倡仔細規劃：不信擺幾個檔可增人流

港府今晚（14日）將於在西九文化區舉行「香港夜繽紛」啟動禮，廟街商會主席陸興發今早在電台節目則指現時推動夜經濟太倉促，認為需要仔細規劃，並建議政府善用已清拆的油麻地多層停車場用地，重推以前的大笪地，相信可同時吸引旅客及本地人，「如果你話就咁喺街度擺幾檔嘢，人流就會多，我唔係幾相信。」



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廟街商會主席陸興發表示，雖然支持推動夜經濟，但覺得現時太倉促，「唔係話好似魔術棒咁，揮一揮咁就可以好多人嚟。」他也質疑，當局未考慮清楚辦夜市的話，要賣的是甚麼貨，續說如果是賣乾貨，廟街已有250檔，「變咗都有啲出入。」

他又指，在旅客生意上，廟街主要以歐美旅客為對象，通常也是來買「細件、精緻」的貨品，但現時去廟街的也只有少數自由行或馬來西亞旅客，「佢嚟係嚟行嘅，買嘅唔係十分多。」他說，廟街檔有不少貨源來自內地，「佢上面都睇晒。」

但他說，覺得廟街貨品賣的貨品變化不多，對旅客吸引力未必大，認為如果政府有意改善，可善用已清拆的油麻地多層停車場用地，以數年時間試行重新推廣廟街夜市，在仔細規劃後，可如以前的大笪地般再賣東風螺、炒蜆、有人唱歌、有人賣特色飲品、小食，留些位置讓人坐，相信可同時吸引旅客及本地人，「如果你話就咁喺街度擺幾檔嘢，就增加咗個人流，我就唔係幾相信。」

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香港百貨﹑商業僱員總會外務總幹事鍾博文則表示，據該會進行的調查，受訪的1800人中，七成人都支持設立夜市，並認為較吸引項目為、飲食、零售、表演，他們也關注市集的地點、交通 、以及商品價錢。

鍾博文指，市集要吸引人，食品、產品需要多元，受訪者也曾表明不希望食品、產品重複性高，或以高於市價的價錢賣與外面商店相同的食品及產品。

鍾博文建議，市集地點宜設於熱門、易去的旅遊區，如廟街、摩羅街這上地方也可考慮活化。他續說，新的夜市宜定期在周末舉行，好讓旅客計劃行程，而主辦方都需要把關，確保市集內的產品不會過份重複。

他表示，市集最重要的作用是帶起人流，疫情影響下，很多商店早關門，人流少，如商戶留意到市集能帶動人流，便有機會延長營業時間。他指香港交通較完善，不過，如港鐵在周末能稍為延長服務時間會對市集有好處。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華在同一節目指，有夜市帶動人流，晚上多些人行街，對小巴業界也有好處，他說以往在旺角可營業至清晨4、5時，惟現時午夜12時便要收工。他都希望政府考慮在深夜時份、無巴士、無港鐵時，開放一些現有禁區，讓紅色小巴行駛，「配合做好夜做通宵都得」，既幫助業界，也是利用了紅色小巴的彈性便利市民。

被問到司機人手會否不足，他則說以往是生意轉差，收入減少，司機才不做，相信如果生意增加，收入回升，「搵到錢小巴司機自然會返嚟揸。」