手術燈塌下｜供應商事發後仍三度中標　病人組織促醫管局交代原因

聯合醫院手術室在今年2月有一盞手術燈突然從天花塌下，事件打開「潘朵拉的盒子」，揭發原來過往公立醫院一直有發生大大小小的塌物事件。醫管局當時明言，對承辦商Getinge的表現非常不滿意，質素及安全總監黃立己雖未有直接回應會否將其「停賽」，但指出醫管局會視乎承辦商過去表現才作決定可否中標。



不過，《香港01》翻查醫管局過去的招標紀錄，發現涉事供應商在事發後半年內至少三度中標，涉及金額逾800萬元，當中包括負責為醫院供應和安裝吊頂支架。記者向醫管局查詢，相關供應商中標原因及過程有否考慮過往表現，醫管局僅指，不會公開評論個別服務供應商提交的標書內容及投標的細節。



立法會議員及病人組織均批評，醫管局需交代Getinge在出現嚴重事故後仍可以繼續中標的原因，以釋除公眾疑慮。



聯合醫院手術室今年二月一盞手術燈突然從天花塌下，傷及一名麻醉助理。（資料圖片）

曾表明「投標會視乎承辦商表現」

聯合醫院手術室在今年2月18日有一盞手術燈突然從天花塌下，事件軒然大波。醫管局在一周後隨即召開緊急記者會交代事件，質素及安全總監黃立己當時指出，涉事手術燈承辦商Getinge Group Hong Kong Limited維修保養出現問題，醫管局對其表現非常不滿意。至於未來會否禁止相關承辦商投標，他則強調，決定承辦商除價錢外，過去表現亦是很重要的評分因素，「投標會視乎承辦商表現，再決定是否將標交他做。」

醫管局隨後再就事件及多宗公院塌物進行調查及檢討，並成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」。醫管局行政總裁高拔陞在6月7日交代檢討報告時重申，該承辦商保養維修不符合標準及有不足之處，會啟動法律程序追究責任。

醫管局策略發展總監程偉權在翌日亦再補充，Getinge在懸掛過程及工序未有跟足維修手冊，包括發現手術燈螺絲鬆脫時，未有作出更換而只作扭緊；醫管局正研究根據合約條款追究，包括法律選項，又不排除會更換承辦商。

醫管局質素及安全總監黃立己當時曾指，決定承辦商除價錢外，過去表現亦是很重要的評分因素。（資料圖片／余俊亮攝）

三度中標 合約金額逾800萬

不過，《香港01》翻查醫管局過去的招標紀錄，發現涉事供應商在該次事發後半年內至少三度中標，當中包括在2月24日，即醫管局召開緊急的記者會同日批出的379萬合約，安裝呼吸機的合約；在6月20日批出的252萬合約，為聯合醫院供應及安裝蒸汽消毒設備的合約；及在8月16日批出的204萬合約，為瑪麗醫院外科部門供應及安裝吊頂支架的合約。換言之，三份中標的合約涉及金額逾800萬元。

醫管局：不評論 已向承辦商追討手術燈塌下的責任

記者就此事向醫管局查詢，相關供應商中標原因、在批出標書後有否提出額外安全要求及過程有否考慮過往表現，醫管局回覆查詢時，僅指在採購醫療儀器時會根據醫院臨床及運作需要，在招標文件中列明各項要求，當中包括服務要求及適用的安全標準等。醫管局又指，不會公開評論個別服務供應商提交的標書內容及投標細節。

至於聯合醫院年初發生的手術燈事故，醫管局表明已向承辦商展開跟進及追討程序，會按照合約中相關的條款嚴肅追究承辦商的責任。

檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會成員之一、立法會議員林哲玄認為，Getinge始終為全球最大醫療儀器的公司之一，醫管局將相關標書再判給其供應商，亦是可以理解。但他認為，相關外判商的過去表現不理想，醫管局有必要交代清楚，對方是否已有改善，如重新訓練員工等，以加強市民及員工的信心。

林志釉：係發生過一啲可以致命嘅事故 唔可以話唔解釋

香港病人政策連線主席林志釉亦指出，8月所批出的瑪麗醫院合約，與早前聯合醫院手術燈的合約類似類型。翻查過往醫管局供應及安裝吊頂支架的招標文件，除Getinge外，亦有其他的供應商中標，意味著並非只有Getinge可以選擇，故醫管局必須解釋為何Getinge在出現嚴重事故後仍可以繼續中標，「係咪公司（Getinge）已經滿足咗醫管局嘅安全考慮？定係有其他考慮所以用返𠵱間呢？」

他又批評，局方不可以以不公開投標細節作推搪，不向公眾解釋再次選用Getinge的原因，「佢係發生過一啲可以致命嘅事故，唔可以話唔解釋。」

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，繼續給予曾發生嚴重事故的供應商中標，與公眾期望有落差，認為醫管局需交代早前提到事故對中標有影響的說法，到底有沒有落實、繼續讓Getinge中標的原因，以及上次事件Getinge是否涉及有誠信問題。

他補充，上次事件Getinge未有主動向醫管局報告曾在外國出現手術燈螺絲鬆脫，如證實當中涉及誠信問題，應要全面檢討是否再派標書予相關公司。他亦指，明白標書涉及商業機密，並非要求醫管局交代中標細節，而是交代當中的考慮因素，以釋除公眾疑慮。