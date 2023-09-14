香港夜繽紛｜日本秋祭市集10.28維園舉行　駐港領事︰願配合港府

在香港舉辦的日本秋祭踏入第八屆，今年將於10月至11月舉行，包括秋祭市集、世界清酒日等過百個活動，部份入場費全免。日本國駐香港總領事岡田健一表示，有約1,400間日企在港營商，今年七月有約22萬港人赴日旅遊，恢復疫前水平，顯示兩地經濟及人員交流緊密。此外，秋祭市集將於10月28日及29日舉行，首日直到晚上9時半才結束。他稱，若可配合港府的夜經濟措施，亦會願意合作。



日本國駐香港總領事岡田健一。（歐陽德浩攝）

第八屆「日本秋祭in香港」將於10月至11月舉行，涵蓋電影、表演藝術、藝術與工藝、飲食、體育、知識交流、銷售推廣等不同範疇，包括秋祭市集、香港國際模型大賽、世界清酒日、田中絹代電影回顧展等。

岡田健一︰七月約22萬港人赴日 顯示兩地交流密切

日本國駐香港總領事岡田健一表示，目前已收逾100份活動申請，部份為疫情期間無法舉行的大型活動，或涉及邀請日本藝術家的活動。他指，每屆日本秋祭的規模不斷擴大，去年雖然受疫情影響，但仍有153個活動舉行，為歷屆第二多。

岡田健一又指，香港為日本極其重要合作夥伴，例如有約1,400間日企在港營商，今年七月有約22萬港人赴日旅遊，恢復疫前水平，顯示兩地經濟及人員交流緊密。他希望透過秋祭活動，可鞏固港日關係並進一步發展。

2023年「日本秋祭in香港」海報設計比賽結果亦已揭曉。（網上圖片）

秋祭市集10.28一連兩日維港舉行 有大師教跳日本舞

其中焦點活動之一的秋祭市集，將由香港日本料理店協會主辦，在10月28日及29日，於維港足球場舉行。周六的入場時間為下午2時至晚上9時半，周日則為下午2時至晚上9時，入場費全免。今屆市集更擴至24個攤檔，包括食物飲品、日本酒、兒童遊戲等，晚上更有大師教導跳舞，當中便有多啦A夢舞蹈。

岡田健一回應指，日本秋祭為感謝香港大眾的活動，如果可配合港府的夜經濟，亦會願意合作。不過被問到核廢水相關的問題，他則表示今日記者會的主角為秋祭，將適時再向傳媒回應核廢水相關問題。

其他焦點活動

「世界清酒日2023」︰今年第二屆將於9月30日至10月2日，在PMQ地面廣場舉行。入場時間為中午12時至晚上9時，門票為70元。屆時日本酒藏及日本酒商，將提供逾300種日本清酒，亦有日式街頭小吃可品嚐。

「迎風而行，日本女性電影先行者，田中娟代電影回顧展」︰將於11月17日至12月3日期間，在尖沙咀K11的MCL戲院，播放6部田中娟代執導的電影，包括《戀文》、《月昇物語》並邀請資深影評人舉行座談會。

「香港國際模型大賽2023」︰將於10月6日至8日，在荔枝角D2 Place舉行。比賽分為10個組別，包括科幻組、人像組、情景組、軍事組等，由40名來自中港澳台及菲律賓等業內人士評審。勝出冠軍者將獲得兩張來回台北的機票。網上資料顯示9月24日前仍可提交報名。