一帶一路｜梁振英剖析「四個希望」︰中央支持港加入RCEP為強心針

由港府及貿發局舉辦的第八屆「一帶一路高峰論壇」，本周三（13日）於灣仔會展舉行。國務院副總理丁薛祥在致辭時指，支持香港在共建「一帶一路」中，發揮更重要的功能，並提出「四個希望」。全國政協副主席梁振英今日（16日）在電視節目《有理有得傾》中，特別強調「促進國際人文交流」，指由香港成立、由港人管理的「共享基金會」，可做到「一帶一路」中共享的原則。



他亦認為，中央支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），為香港的一支強心針，並建議政府應整合資源協助業界，包括結合貿發局的海外辦事署及政府的經貿辦事署，以爭取更多商機。



稱政府機構不宜負責慈善工作 或被質疑「收買人心」

梁振英表示，國務院副總理丁薛祥提出的「四個希望」，最早在2018年11月12日，國家主席習近平在人民大會堂會見200名香港代表團時提出，當中便包括「促進國際人文交流」，並配以「更加積極主動」，說明中央期待香港能發揮作用。

「一帶一路」的原則包括共商、共建、共享。梁振英表示，共商及共建可輕易理解，惟曾有外國人不解香港可如何做到共享。他解釋，由香港成立、由港人管理的「共享基金會」，募集資金到非洲等國提供義務醫療，所聘用的醫護人員亦是港人，從而體現出民心相通。

梁振英又指，政府機構不適宜負責慈善工作，或會被當地反對黨或傳媒質疑，例如「用錢收買人心一定有政治圖謀」，反而不會對善舉表示感謝。他認為若以民間機構身份參與援助工作，外國反而會珍惜彼此的民間關係。他希望將中國人的善心、文化及藝術走出去，「一帶一路唔係為商貿賺錢。」

丁薛祥又希望香港可深化區域合作，並支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。梁振英指，港府一直希望加入RCEP，認為中央的支持是對香港的一支強心針。他解釋，由於香港作為零關稅的自由貿易區，已無法再開放更多市場，往往需以「動之以情」的方式，簽訂貿易協定。

至於另外兩個希望則為完善金融服務及聚焦專業服務。梁振英表示，自香港與內地簽署CPEA後，不少香港專業事務所得以壯大，更擁有新加坡沒有的跨境經營經驗。他認為，該批公司可到外國設立更多事務所，認為在內地營運的經驗是一種優勢。

梁振英又指，金融業貢獻香港GDP逾20%，惟相比倫敦、紐約等金融中心少得多，反映本港在航運金融、保險融資等範圍仍有發展空間。他又指，香港僅740萬人卻是全球最大的葡萄酒貿易中心，正因提供專業的貿業服務，亦同樣是香港的優勢。

此外梁振英指，貿發局的海外辦事署，相比政府的經貿辦事署數量更多，建議政府應主動整合資源協助業界，共同收集海外資訊及爭取商機，例如港企在海外投標競爭時，政府應「落水」負責游說工作。他又指，英國、日本及歐洲國家亦會這樣做。