一帶一路｜香港醫科生助力國家醫療援外：為病患重光，促民心相通

全國政協副主席梁振英牽頭的香港共享基金會（基金會），結合香港資源和內地醫療力量，在「一帶一路」國家推動醫療及公共衞生人道援助項目。香港中文大學醫學院四年級學生楊卓詩和香港大學醫學院四年級學生李蕙岐，早前以基金會實習生的身份，前往老撾及柬埔寨兩地，參與免費幫助當地病患進行手術的「消除白內障致盲項目」。兩人最為難忘病人重獲光明後，請求她們脫下口罩以看清樣貌，再向她們誠懇致謝的場景。兩人不但在實習中實踐了從小希望從事國際人道救援工作的理想，更加感慨項目把不同背景人士聯繫起來，為同一目標工作，實現民心相通。



為鼓勵年輕人提供參與國際人道援助工作，共享基金會每年都會招募實習生及義工，而且不需具備醫學或公共衞生背景。

赴老撾柬埔寨實踐理想

楊卓詩從小就熱愛人道救援工作，中學時期已經到訪柬埔寨孤兒院做義工；入讀大學後得悉共享基金會提供年輕人到海外從事人道救援工作的機會，毅然申請實習。她在今年四月到柬埔寨波羅勉省實習十天，協助盤點及運送物資等。白內障在香港是個小手術，但她感言，要為當地病人完成手術並非易事，因為條件有限，「工作充滿挑戰，物資整理爭分奪秒，亦非常考驗體力，還須要克服語言障礙及在醫院停電時作出應變等。」

因年齡差距及醫療體制不同，楊卓詩曾擔心與內地醫療隊的磨合。在同食同住十天後，她發現來自廣西的醫療隊專業水平很高，又十分平易近人。醫生和護士都很積極教導她使用眼科儀器，如裂隙燈、眼壓計，並鼓勵她為患者檢查眼睛。她連連道謝：「感謝醫療隊讓我到手術車上近距離觀察白內障手術，並遂一講解每個步驟，讓我大開眼界。」

楊卓詩（左一）和李蕙岐（右一）不但在實習中實踐了從小希望從事國際人道救援工作的理想，更加感慨項目把不同背景人士聯繫起來，為同一目標工作，實現民心相通。

項目結緣體現民心相通

楊卓詩最難忘的是，當她剛剛學習如何使用裂隙燈檢查病人白內障情況，便為一名八旬婆婆檢查，而她的病況也比較嚴重；幸而在完成手術後，婆婆重獲光明，離開醫院前特意前來緊緊握着她的手，跟她道謝。「能這樣直接、近距離地幫助病人，跟他們建立關係，感到好有滿足感，也實現了小時候的理想。」更令她感慨的是，「項目把不同文化背景的人聯繫起來——中國內地醫療隊、基金會香港同事、柬埔寨當地的同事和志願者，原本互不相識，但因項目結緣，為同一個目標工作，正是『民心相通』的體現。」

李蕙岐讀中學時已立志從醫，並希望能夠到訪不同國家幫助有需要的人，而非只在香港診所做醫生。她在港大醫學院的「增潤年」下半年到共享基金會實習，並在今年三月至五月分別參與老撾及柬埔寨的救援工作，協助廣西醫療隊為病人進行眼科檢查，並為他們分擔量血壓、血糖、眼壓等術前準備。除了醫療相關的涉獵，她更深入地了解到在發展中國家推行白內障手術的各個環節，參與醫療物資點算、場地佈置、宣傳等工作。

因年齡差距及醫療體制不同，楊卓詩曾擔心與內地醫療隊的磨合。但在同食同住十天後，她發現來自廣西的醫療隊專業水平很高，又十分平易近人。

難忘病人重光逐一致謝

兩次實習經歷，令李蕙岐意識到，即使醫術高明也未必足夠醫治病人，因為在人道救援工作中，事前的準備及一些非醫療的工作，可能比醫術更重要。「沒有當地的翻譯同事協助，醫生護士有再好的技術，也無法應用到語言不通的場景裡；物資有一件不齊全，就可能一台手術也開始不了。」她和基金會工作人員、醫療隊成員，曾經深入波羅勉省鄉村宣傳項目，成功招募更多適合接受手術的病人——這也令她明白宣傳工作的重要。

李蕙岐說，最難忘有病人重見光明後，特意上前請求在場人士逐一脫下口罩，希望看清幫助他重獲新生的工作人員的樣貌，然後一一致謝。她認為團隊合作十分重要，「要克服所有困難需要每一個人的努力，缺少了任何一個環節就未必可以事成。」

兩次實習經歷，令李蕙岐意識到，即使醫術高明也未必足夠醫治病人，因為在人道救援工作中，事前的準備及一些非醫療的工作，可能比醫術更重要。

鼓勵青年助力國際救援

為鼓勵年輕人提供參與國際人道援助工作，共享基金會每年都會招募實習生及義工，而且不需具備醫學或公共衞生背景。共享基金會副項目總監杜沛欣表示，基金會處理的事務繁多，物流運輸、數據分析及宣傳等工作均需要不同背景的人才，「我們在發展中國家工作，當地的生活條件及配套設施與香港有很大差距。有意參與實習的同學們最重要是要能吃苦，也願意一起與團隊解決問題，因為我們經常面對很多意想不到的困難。」

杜沛欣續指，基金會自去年九月起已在老撾、柬埔寨與吉布提三國啟動「消除白內障致盲項目」，至今完成逾2,500宗免費白內障手術；而基金會計劃下半年在西非國家塞內加爾及毛里塔尼亞開展相關項目，「今年是『一帶一路』倡議提出十周年，基金會期望今年內在五個項目國完成約9,600例手術，讓更多人重見光明，助力民心相通。」