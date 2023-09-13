一帶一路｜林定國指香港法治有吸引力　冀為各國解決紛爭

一帶一路高峰論壇今日（13日）在會展舉行。律政司司長林定國表示，香港有很多法律專業人員，對普通法深刻了解之餘，亦了解大陸法，故香港法治對有國際而言有吸引力。他又稱香港是內地及國際的超級聯絡人，香港可以作為解決糾紛的地方。



律政司司長林定國表示，香港有很多法律專業人員，對普通法深刻了解之餘，亦了解大陸法。（資料圖片／林靄怡攝）

香港要加速成為商務糾紛處理地

林定國致辭指，希望所有國家都可以交流，表示法治在「一帶一路」發揮重大作用。他稱香港有很多法律專業人員，對普通法深刻了解之餘，亦了解大陸法，故香港法治對有國際而言有吸引力。

他指國務院副總理丁薛祥今早強調支持香港維護普通法制度，因此香港要加速成為商務糾紛處理地區，香港也可以使用中國香港的名稱，達成各種國際協議。他又稱香港是內地及國際的超級聯絡人，可以作為解決糾紛的地方，根據《基本法》香港可以維繫自己獨立的司法體系。他希望可以說服各人，香港可以在「一帶一路」提供高質素服務。

第八屆「一帶一路」高峰論壇今日起開始。（李家超FB圖片）

香港是國際與內地的超級聯繫人

資深大律師梁定邦指，香港是國際司法管轄區、法律實踐領先者，走在國際法律合作前沿。他指香港是中國一部份，執行「一國兩制」，與內地都有司法合作。他指香港是很多國際活動所在地，國家選擇香港成為國際調解合作的所在地，是國際與內地的超級聯繫人。