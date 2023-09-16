暴雨極端天氣｜林世雄稱應對要快：但唔會有系統可令城市全冇影響

世紀暴雨下，鐵路和道路受暴雨和山泥傾瀉影響，其中港鐵黃大仙站淹浸，運輸及物流局長林世雄今早（16日）在電台節目指，建議港鐵檢討整個線路如何更有效應變，例如能否改為機械化操作防水板，又指每當有颱風或暴雨時，各政府部門均設緊急控制中心，有人員隨時候命。



民政及青年事務局局長麥美娟認為，應急機制在今次暴雨發揮作用，指關愛隊在石澳掌握第一手資料，而跨區動員能力令各小區的關愛隊一起動員到石澳協助災民撤離，並指暴雨下有北區臨時庇護中心，最高峰時有233人，過去兩天共收到約2300份緊急援助基金的申請。



▼9月14日 暴雨再襲柴灣▼



+ 12

林世雄指港鐵須檢討應變機制 如改用機械化操作擋水板

對於黃大仙港鐵站水浸事件，運輸及物流局長林世雄今早在商台節目《政經星期六》表示，在復修工作上，員工的安全最重要，認為港鐵有遵守這原則。他指，部份復修工作需時，浸濕的設施零件被泥水浸濕，需時處理。 他又表示，港鐵應檢討包括黃大仙站在內的整個線路的應變工作如何變得更加有效，例如能否機械化操作防水板等。

▼9月8日 港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼



對於北區、黃大仙、將軍澳、港島東南區受災嚴重，林世雄解釋指在颱風及暴雨情況下，基本上香港大面積都受到影響，而某些低窪地方的影響較大。他認為最重要是如何去應對及善後速度夠快，又指：「唔會有一個系統，完全令到個城市冇一笪地方係受到影響。」

各政府部門設緊急控制中心隨時候命

他表示，無論颱風或黑色暴雨時，很多工作都是「自動波」，如運輸署緊急事故協調中心，路政署及其他公共部門均有緊急控制中心，其中路政署的四個緊急控制中心，除公共部門同事，還有維修保養承建商代表候命，以便及時進行善後及巡查工作。

林世雄表示，經過山竹、天鴿後，路政署有五十個維修廠均有人員候命，處理亦須分緩急先後。例如會先清理大路、主要道路、巴士廠對出位置的路障，而水電煤的控制中心，如有路面塌陷會連帶公共設施受影響，亦需在環境許可下維修。

重開石澳道是專業判斷 林世雄：如果條路唔安全 就算係特首有意見都唔會開放

林世雄又指，連日大雨下一段石澳道兩度全線封閉，影響石澳主要對外通道，需要復修才恢復一條行車線通車，林世雄指，石澳道山泥傾瀉現場的道路下面一部份泥土已經鬆脫，相當危險，進行臨時加固工程，利用避車處打走部份石壆及臨時移走圍欄，令道路及時恢復有一條行車線。

林世雄強調恢復通車是專業判斷：「我係一個專業工程師，一個工程師嘅訓練，第一件事走出嚟就係安全，如果條路唔安全，就算係特首有意見，我都唔會畀佢（道路）放返出來，因為安全我哋擺喺好重，加固工程應該可以發揮到功用，我就放返（道路）出嚟。」林世雄又說，政府部門有一直巡視山坡狀況，相信目前是安全的，但在較大雨的情況下，市民也不應逗留。

我係一個專業工程師，一個工程師嘅訓練，第一件事走出嚟就係安全，如果條路唔安全，就算係特首有意見，我都唔會畀佢（道路）放返出來，因為安全我哋擺喺好重。 運輸及物流局長林世雄

▼9月9日下午 林世雄視察石澳道山泥傾瀉和路陷現場▼



麥美娟稱應急動員有作用 保持溝通掌握前線資訊

民政及青年事務局局長麥美娟認為，應急機制在今次暴雨發揮作用，當有黑色暴雨來臨，各區均有緊急應變中心，聯絡不同部門了解水浸情況，並啟用臨時庇護中心，在特別嚴重的水浸地區如北區、大埔等，有地區專員與村代表聯絡，安排交通讓村民疏散。她指暴雨期間，民政事務專員與鄉村委員會、村代表及地區關愛隊等有保持緊密溝通。她表示，慶幸先在南區成立關愛隊，指關愛隊在石澳掌握第一手資料，而跨區動員能力令各小區的關愛隊一起動員到石澳協助災民撤離。

另外，她認為今次暴雨期間，各政府部門有良好的溝通機制。例如路陷或封路發生時，民政署可立刻聯絡到運輸及物流局及路政處等部門。她又指所以全港每區均有專員與當區義工組織、地區組織、關愛隊及鄉事會建立溝通渠道，知悉最前線資訊：「所以一有事嘅時候呢，第一就收到好多資訊，要快嘅資訊同埋準確嘅資訊啦。」例如石澳居民向關愛隊反映只收到一間電訊商公司信號，故動員南區關愛隊派發電話卡及其他物資給居民。

+ 7

公務員動員機制運作暢順

另外，大部份公務員亦到前線偏遠災區支援，她表示動員機制機制非常有效，舉例指颱風蘇拉襲港之後，首次啟用動員機制，前往沙頭角護送在庇護中心長者返回居所，不論蘇拉襲港或暴雨時皆運作暢順。

兩天收2300宗緊急援助基金登記

麥美娟指，暴雨下聯和墟社區中心的臨時庇護中心，最高峰時有233人，很多北區受災村民都很徬徨，家中物品全部都被浸，因此當局馬上聯絡地區熱心人士，籌錢幫助居民，幾天前已經開始派現金給居民應急，而緊急援助基金亦加快批核，過去兩天已經收到2300多個登記。至於住寮屋、鐵皮屋居民，由於居所水浸後情況惡劣，難以居住，故安排了兩戶居民遷進過渡房屋，其他人則搬到親戚家中。