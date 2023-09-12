世紀暴雨｜田北辰：低風險措施全中招　促研新標準應對極端天氣

上周四至五（7至8日）一場世紀暴雨，政府首次發出「極端情況」，港鐵黃大仙站出現水浸，要即時疏散乘客、暫停服務，其後周六（9日）短暫重開又因架空電纜故障再度暫停服務。

實政圓桌立法會議員田北辰今早（12日）在電台節目指，港鐵露天路段會為絕緣體加上蓋子，架空電纜的絕緣體不會因為有水滴，而影響供電，惟因黃大仙站在地下，絕緣體並沒加裝蓋子，港鐵也沒想及隧道會漏水，直言：「以前覺得低風險唔使理嘅，全部中晒招。」他認為，值得就是否要訂立新標應對極端天氣作討論。



▼9月9日 港鐵黃大仙站重開又跳掣暫停服務▼



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暴雨凸顯港鐵防水及電纜出問題

實政圓桌立法會議員田北辰表示，在暴雨下香港運輸近乎集體癱瘓，在港鐵一事上，他直言留意到兩個問題，其中是防水閘設計有問題，在雨水來得很急、很大的時候，現時所用、需人手安裝的閘下方有位置打不開，影響關閘，促港鐵盡快更改相關設計。

港鐵黃大仙站在上周六 （9日）短暫重開後，因有架空電纜發生故障，要再度暫停服務。田北辰指，事故是因為隧道內漏水，有水滴在架空電纜絕緣體，影響到供電系統。他指出，港鐵露天路段架空電纜絕緣體會加上蓋子，行內人稱為「戴帽」，即使在暴雨下，也不會出現滴水影響供電的情況。

他續解釋，因港鐵黃大仙站月台在地下，電纜所在的隧道再在月台之下，港鐵沒有想及暴雨下隧道會有水滴在架空電纜絕緣體，影響供電系統。據他所知，港鐵未來會在架空電纜的絕緣體加裝蓋子，「加幾多先夠無人知，以前覺得低風險唔使理嘅，全部中晒招。」他認為，應對未來的極端天氣，是否需要訂立新標也是未來值得討論的事。

田北辰表示，港鐵露天路段架空電纜絕緣體會加上蓋子，行內人稱為「戴帽」，即使在暴雨下，也不會出現滴水影響供電的情況。（資料圖片／余俊亮攝）

促增撥款為斜坡打泥釘

田北辰坦言，在過去數日，知道一小時70毫米雨量已是黑色暴雨，但「黑色暴雨」也有不同雨量，「有普通、有嚴重、仲有極端」，惟天文台無法事前預測雨量，「即係永遠無更好方法預測落得幾大雨。」

他總結今次事件的教訓時，坦言無百分百完美方案，只能盡量做。就山泥傾瀉的情況，他提到政府在2000年開展行動，為斜坡打泥釘，現時仍未打泥釘的斜坡約1.2萬個，有風險的約3,000個，惟當局一年只能處理150個，即要20年才能完成。他相信進度是受資源所限，認為現有迫切需要，應增加撥款，盡快完成相關工作。

▼9月9日 石澳及大浪灣居民清理石澳道泥沙▼



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應以科技清理渠口淤塞

至於水浸問題，他指政府去年已開展渠務檢視，惟現時作未知渠管設計，但在現時設計下，集水溝下有一位置是隔雜物、淤泥，如這位置堵塞，其後的喉管再大再闊亦無用。他又指，現時當局作以人手清理，促當局要引入科技。他也關注，馬路、山路出現的路陷，促政府盡快查找及交代成因。

他都提到，現時有獨立屋變成危樓，表明寧願查出這些獨立屋均涉僭建，「即係屋宇署標準仍然係正嘅，任何雨都頂得順。」

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼

