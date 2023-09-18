香港夜繽紛｜廟街最快11月辦100米美食街　加入印巴及東南亞小食

財政司司長陳茂波上周稱，短期內與業界合力「搞活搞旺」香港夜市。油麻地廟街販商商會主席陳錦榮今早（18日）於電台節目表示，正向政府相關部門商討細節，最快11月才可舉辦。他透露，計劃一條長100米的美食街，除了香港地道小食外，亦加入印度、巴基斯坦、土耳其、泰國及越南等菜式。



他並透露，正向食環署申請准許售賣乾貨，讓檔主可出售包裝食物類手信，例如腐乳或辣椒醬等；同時他並與鄰近的天后廟及玉器市場，商討推遲關門時間，暫獲正面回應。



▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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料最快11月可舉辦 先辦四至五個月試水溫

陳錦榮港台節目《千禧時代》表示，「香港夜繽紛」啟動後，廟街現時的人流並未有明顯增加。但他透露，正與政府相關部門討論打造美食街的細節，又指旅客到珠海、深圳及台北等城市，亦是光顧美食街，「香港正正好似冇咗咁嘅街。」

陳錦榮透露，正向食環署申請，初步考慮美食街先舉辦四至五個月。但由於廟街相比臨時海繽夜市更靠近民居，需顧及安全性，故籌備時間較長，估計最快11月才可舉辦。

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮。（資料圖片）

加入其他族裔菜式 打造與眾不同的夜市

陳錦榮又透露，美食街長度約100米，位於佐敦道及南京街之間的廟街路段，屆時街道兩旁將設小食攤檔。由於有不少南亞及其他族裔在廟街居住，他初步構思將加入印度、巴基斯坦、土耳其、泰國及越南等菜式，亦有香港傳統小食，包括雞蛋仔及牛雜等，打造一條與眾不同的國際化夜市，「唔係深圳台北睇到。」

向政府申請賣乾貨 出售腐乳或辣椒醬等港式手信

不過，陳錦榮提到廟街老化的問題，現時僅得三成約100個攤檔營業，售賣的商品亦不合時宜。因此他計劃活化廟街共300個攤檔，正向食環署申請准許售賣乾貨，讓檔主可出售包裝食物類手信，例如腐乳或辣椒醬等，「好似去澳門會買杏仁餅同牛肉乾。」

▼9月13日 廟街夜市人流不多▼



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與天后廟及玉器市場商討延長關門時間

此外，陳錦榮亦認為除了購物外，政府亦應鬆綁更多範疇，包括睇相、塔羅牌及唱歌等，讓廟街可集合購物、美食、文化及藝術。他並透露，除了活化廟街外，鄰近景點亦配合，因此正與天后廟商討推遲關門時間，玉器市場亦由晚上6時延長至9時，初步獲得後者的正面回應。