香港夜繽紛｜商場有客冇舖行　市民：活動冇特別　疫情慣不出夜街

政府周四（14日）舉行「香港夜繽紛」啟動禮，政府宣布推出一系列優惠及活動，鼓勵港人晚上外出消費。旺角朗豪坊周五（15日）晚上10時仍有人流，但大多數店舖已經拉閘，顧客沿着商場由高層往下走，周圍都是已經關燈的店舖，他們只好選擇靠着欄杆聊天。



有市民表示，疫情的習慣已令她甚少出夜街，政府今次的推廣對於鼓勵市民外出並無幫助，「（疫情之前）以前都冇呢啲（政府推廣）㗎喇，咪一樣咁多人。」亦有市民認為，政府舉辦的活動並無特別，例如灣仔海濱舉辦夜間活動，由於地點偏遠，不會吸引她特意前往。



旺角朗豪坊晚上10時後只餘部份食肆未關門

旺角朗豪坊未到晚上10時，已有一半店舖關門，10時之後幾乎所有舖頭都已經拉閘，只有部份食肆開門，正等候客人離開。不過，商場內並有仍有不少情侶及年輕人閒逛，沒有店舖可以逛，就只好挨着欄杆、坐在樓梯談心。

蔡先生及蔡太甚少出夜街，難得今夜晚飯過後沿著商場由上而下「拍着拖」兜圈，之後便直接回家。蔡先生指，恰巧今天遲收工，所以晚上仍留街上。蔡太說，疫情的習慣亦令她不喜歡出夜街，而政府近期推廣吸引力不大，不會令她更想外出，「疫情嘅習慣係，好多舖頭已經早閂咗，除非你話全世界嘅舖頭都好似以前咁樣（閂好晏），但其實實際唔係呀嘛。」

我覺得係兩回事囉⋯⋯講真以前都冇呢啲（政府推廣）㗎喇，咪一樣咁多人，係咪？唔會係因為呢啲因素而多人囉。 市民蔡太

蔡先生（右）及蔡太（左）甚少出夜街，難得周五夜晚飯過後圍繞商場「拍着拖」兜圈，之後便直接回家。（陳葆琳攝）

趙小姐及施小姐晚餐過後，挨在欄杆聊天，他們均表示，不是太了解「香港夜繽紛」活動。她們從記者得知政府推廣之後，回說「冇乜特別」。即使她們知道觀塘、灣仔海濱之後會有表演及活動，她們亦指不會特意前往。

趙小姐說，放工後則會回家，不會特意去其他區，加上平日晚上，由於翌日需要上班，所以不會留得太夜。她又指，灣仔海濱的地點並不便利，即使有活動亦不吸引，不會特別走過去。施小姐則表示，如果海濱有嘉年華，價錢亦是考慮因素之一，她重提之前「開心香港」美食市集，30元只有6粒魚蛋的物價太貴，「去嚟都冇意思」。

▼9月15日晚約8時 蘭桂坊酒吧情況▼

